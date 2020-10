Chỉ mong được ngồi sau xe anh

Bạn em sinh 1994, có ngoại hình trẻ trung, làm văn phòng với mức lương ổn định.

Vào một ngày đẹp trời, em có hứa với bạn em sẽ rất tích cực làm mai, giúp bạn thoát ế. Em đã theo dõi mục Hẹn hò trên VnExpress khá lâu và cũng đọc được nhiều bài viết về cái kết đẹp, hi vọng bạn mình có thể tìm được hạnh phúc.

Bạn hay bảo em là "Giữa thành phố đông đúc này, ngày nào đi trễ 5 phút là kẹt xe. Người nhiều đến như thế mà vẫn không tìm được một ai đó thuộc về mình. Thế là thế nào?". Mỗi lần như thế, em đều an ủi: "Tình yêu là do duyên phận". Nhưng duyên là do trời định còn phận lại do người tạo.

Bạn em sinh 1994, sinh vào dịp Noel, có lẽ vì thế mà "cần đôi chút ấm áp từ anh". Gương mặt khi cười rất rạng rỡ, dáng người mảnh mai, làm văn phòng với mức lương ổn định. Hai buổi tối trong tuần sẽ dành để học thêm ngoại ngữ. Là một cô gái cầu tiến, tích cực, cá tính, thích nghi tốt và nhiều khi cũng "hơi lầy".

So với những cô gái 26 tuổi, bạn em có ngoại hình trẻ hơn, nhìn như người mới vào đại học. Có thể do vui vẻ hay cười nên trẻ lâu. Bạn ấy không quá hiện đại nhưng không phải là cô gái thuần truyền thống. Nhưng chắc chắn bạn em là một người khi đã xác nhận mục tiêu là vô cùng có trách nhiệm, nghiêm túc và chân thành.

Một điều nữa là bạn em rất tôn trọng giá trị gia đình, với bạn bè sống tình cảm. Em biết là PR bạn mình quá nhiều là điều không nên nhưng mỗi lần nghe câu nói của bạn "Ước mơ nhỏ nhoi là ngồi sau lưng xe người yêu chở" thì em lại quyết tâm "gả" bạn đi cho nhanh.

Hi vọng anh là người đang sinh sống và làm việc ở TP HCM, tương lai cũng sẽ an cư ở đây, hoặc ở nơi gần gần thành phố. Hài hước, vui tính, độc lập, cầu tiến vì bạn em cũng thế. Tuy là có những lúc cuộc sống sẽ khiến mình không thể duy trì trạng thái như vậy mãi.

Còn những vấn đề khác, hi vọng anh sẽ mạnh dạn gửi mail để trao đổi với bạn em. Nhớ nha anh, phải mail cho bạn ấy nhé.

