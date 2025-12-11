Chỉ mong ba mẹ chồng bớt làm phiền, chị em chồng bớt kêu réo

Chồng tôi không phải người tham tài sản nhà vợ, cũng không phải người chồng người cha tệ bạc.

Tôi là tác giả bài "Ba mẹ chồng không hài lòng khi gia đình tôi chuyển về quê vợ sống". Chân thành cảm ơn sự góp ý của các bạn để tôi thấy được vấn đề của gia đình nhỏ của mình.

Vợ chồng tôi chạy chữa từ Bắc vào Nam mới có được đứa con nên phần lớn tài sản tích lũy được đều dồn vào con. Số tiền tích góp còn lại khoảng hơn một tỷ đồng nên cuối cùng tôi chọn phương án về quê như chia sẻ trước. Về chồng tôi, anh yêu cầu anh em tôi cam kết là cam kết bằng miệng, bằng việc họp mặt đầy đủ và mọi người trong gia đình thống nhất là sau này không được ai nói ra nói vào hay tranh chấp làm mất tình cảm hiện tại. Mối quan hệ hiện tại của mấy anh em trong gia đình tôi rất tốt, hòa thuận.

Trước giờ tôi luôn tin chồng không phải người tham lam tài sản của nhà vợ. Chồng tôi được cả gia đình lớn của tôi yêu thương thật lòng. Từ lúc lấy nhau đến giờ, tài chính là chung và minh bạch, tôi là người giữ tiền và chi tiêu của hai vợ chồng đều công khai.

Ba mẹ tôi luôn đặt hạnh phúc của con cái lên hàng đầu, không muốn dâu hay rể cảm thấy mình là người ngoài, luôn khuyên con trai, con gái phải yêu thương chồng/vợ, con của mình nhất, làm bất cứ việc gì hay quyết định vấn đề gì thì đặt vợ/chồng, con lên hàng đầu để quyết định, đừng bao giờ lăn tăn về ba mẹ. Ba mẹ tôi không can thiệp vào cuộc sống của con. Mẹ tôi đều hợp tính với rể và hai dâu hơn con ruột, gặp nhau có thể nói chuyện ngày này sang ngày khác và nói chuyện điện thoại cả buổi chiều hoặc tối chủ nhật. Cũng chính điều này, chồng ngầm trách tôi không nói chuyện được với ba mẹ chồng quá 10 phút. Anh nói với ba mẹ tôi "vợ con không biết xã giao, không biết nói chuyện với ba mẹ chồng".

Còn ba mẹ chồng thì ngôi nhà là tài sản cả đời của họ, gồm ngôi nhà ba tầng và khu nhà trọ cũng trong khuôn viên ngôi nhà luôn. Ba mẹ chồng và gia đình em gái chồng đều sống dựa vào thu nhập khu nhà trọ. Tôi cùng tuổi và ít nói giống con rể út cũ nên ba mẹ chồng sợ và yêu cầu ký từ chối tài sản cũng là hợp tình, hợp lý. Ba mẹ chồng có ba người con gái, hai chị gái ở cách 1-2 km, con gái út ở cùng. Vì vậy chồng tôi mới yên tâm đồng ý về quê vợ sống. Gia đình chồng không yêu thương mẹ con tôi, tôi biết điều đó. Họ chỉ muốn con trai về bên cạnh thôi.

Ba mẹ tôi không giàu nhưng cũng không nghèo khổ lắm, đủ nuôi ba chị em ăn học đại học, lo đám cưới và cấp cho mỗi đứa một lô đất. Tôi được dạy từ nhỏ là không được tham của ai nên trước giờ chưa bao giờ để tâm đất đai hay tài sản nhà chồng. Đến hôm nay, tôi hạnh phúc vì chưa từng nợ ân tình hay sự trợ giúp nào từ nhà chồng ở những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Hành trình chữa bệnh kiếm con, dưỡng con, nuôi con, chăm con, làm nhà, chồng đều biết là hai em trai và ba mẹ tôi hỗ trợ thời gian, công sức vì sợ tôi cực. Họ yêu tôi nên làm mọi thứ một cách tinh tế nhất để chồng tôi không có cảm giác mắc nợ.

Hiện chồng về quê tôi rất thoải mái, vui vẻ nhưng chỉ cần ba mẹ chồng, chị chồng, em chồng gọi than phiền là chồng rơi vào trầm tư, dằn vặt, khó xử, stress. Tôi từng khuyên chồng (mình chồng) về Quảng Bình sống cạnh ba mẹ một thời gian nhưng anh không đi. Nhiều lần tôi trao đổi thẳng vấn đề, tính vợ không hợp với ba mẹ chồng, ở xa thì giữ được mối quan hệ như hiện tại nhưng nếu về gần chắc chắn xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa ba gia đình sống chung dưới một mái nhà rất bất tiện. Chồng nói ba mẹ, chị em gái chồng rất tốt tính, cao cả, vĩ đại, yêu thương tôi, chỉ có tôi là không chịu hòa hợp thôi.

Như đã chia sẻ ở bài trước, chồng tôi không cho phép ai đụng đến gia đình anh nên tôi biết càng nói thì càng mâu thuẫn chứ không giải quyết được vấn đề nên dừng lại ở chỗ tôi cần nói chứ không tranh luận với chồng nữa. Giờ tôi làm thế nào để gia đình nhỏ bình yên sống; ba mẹ chồng bớt làm phiền; chị em chồng bớt kêu réo; chồng quyết đoán, rõ ràng và nhìn ra được vấn đề là nếu gia đình nhỏ về sống chung, vợ sẽ trầm cảm, gia đình nhỏ sẽ tan nát? Nhiều lúc tôi muốn mặc kệ tất cả, chồng muốn nghĩ gì nghĩ nhưng như thế cuộc hôn nhân của tôi ngày càng rạn nứt.

Bảo Yến