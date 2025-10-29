Chi hơn 1 tỷ đồng thiết kế căn hộ mượt mà với nhiều vòm cong

Căn hộ rộng 135 m2 tại Hà Nội được thiết kế và thi công trọn gói với ngân sách khoảng 1,04 tỷ đồng (gồm 380 triệu đồng cho phần thô, 550 triệu nội thất và 110 triệu hệ thống smarthome).
Không gian phòng khách sử dụng tông be và trắng chủ đạo, kết hợp rèm hai lớp cùng hệ cửa kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên. Trần phẳng giấu kín hệ thống điều hoà giữ sự tinh gọn cho tổng thể.
Không gian phòng khách sử dụng tông be và trắng chủ đạo, kết hợp rèm hai lớp cùng hệ cửa kính lớn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên. Trần phẳng giấu kín hệ thống điều hoà giữ sự tinh gọn cho tổng thể.
Hệ vòm kính lớn phía sau sofa tạo chiều sâu, tăng hiệu ứng mở rộng không gian.
Khu vực bếp sử dụng hệ tủ kịch trần tăng sức chứa, mặt tủ màu trắng, tay nắm đồng bộ màu vàng champagne. Tủ tích hợp ghế gấp hỗ trợ lấy đồ ở ngăn cao, đảm bảo an toàn, tiện dụng.
Thay vì tường ngăn thông thường, không gian khách bếp sử dụng quầy bar nhỏ vừa đủ để định hình ranh giới, tạo sự liền mạch, thoáng mà vẫn có sự tách biệt chức năng.
Bàn ăn oval tiết kiệm diện tích, đèn thả ba bóng bố trí đối xứng giúp chiếu sáng đồng đều.
Tủ rượu âm tường gắn đèn LED, kết hợp đèn hắt âm sàn dưới bục gỗ, vừa giúp tăng chiều sâu, vừa tạo hiệu ứng ánh sáng ấm khi sử dụng buổi tối.
Lavabo được bố trí riêng bên ngoài khu vệ sinh chính, phù hợp với nhu cầu sử dụng chung.
Phòng làm việc bố trí bàn sát cửa sổ, dài liên hoàn, hộc tủ treo tường bo cong mềm mại kết hợp kệ gỗ hở và tủ kín. Ghế cửa sổ kết hợp ngăn kéo là góc đọc sách và nghỉ ngơi thư giãn cho gia chủ.
Phòng ngủ chính ưu tiên sự tối giản, thông thoáng. Đầu giường bọc nệm chần nút, tủ tab hai bên đối xứng với kiểu dáng bo tròn.
Hệ tủ cao nhiều cánh, kết hợp ngăn trưng bày kính và đèn âm giúp tối ưu lưu trữ.
Phòng ngủ trẻ em sử dụng tông trắng và xanh dương pastel nhẹ nhàng. Hệ tủ âm tường tích hợp kệ hở gắn đèn. Các ngăn kéo và kệ thấp dễ thao tác với trẻ nhỏ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: TG Architects, Nhà của Nắng
Đơn vị thi công: TG Architects