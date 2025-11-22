Chi hàng trăm triệu đồng 'ở cữ 5 sao'

Thanh Trúc, 35 tuổi, chi 175 triệu đồng cho 14 ngày dịch vụ "ở cữ 5 sao", có nhân viên spa mỗi ngày, bảo mẫu túc trực 24/7 chăm bé để mẹ ngủ trọn giấc.

Cuối tháng 9, sau khi sinh bé thứ hai, chị Trần Thị Thanh Trúc từ bệnh viện về thẳng trung tâm chăm sóc sau sinh dịch vụ ở phường Tân Hưng, TP HCM. Nơi chị sẽ ở cữ trong 14 ngày là một căn hộ 80 m2, đầy đủ tiện nghi và bài trí như một khách sạn hạng sang, trong một khu chung cư cao cấp.

Vừa đến nơi, em bé được bảo mẫu đưa đi kiểm tra sức khỏe, còn chị Trúc được bác sĩ thăm khám vết mổ và ghi nhận nhu cầu dinh dưỡng.

8h mỗi ngày, bữa ăn nóng hổi với bào ngư, tôm hùm, rau xanh và trà thảo mộc được phục vụ tận giường. Trong lúc mẹ ăn, bé được tắm, massage chuẩn y khoa. Sau khi người mẹ hút sữa, hai nhân viên đến tận phòng giúp chị Trúc spa toàn thân và massage thông tắc tuyến sữa. Mỗi ngày chị có ba bữa chính, hai bữa phụ, xen kẽ nghỉ ngơi và chơi với con.

"Hai mẹ con ở chung phòng nhưng tôi vẫn được ngủ thẳng giấc. Hễ bé khóc là có bảo mẫu dỗ dành, cho ăn ngay", chị Trúc kể. Nhờ tâm lý thoải mái, chỉ hai ngày sau sinh chị đã đủ sữa cho con - điều hoàn toàn trái ngược với lần sinh đầu năm 2019 ở Bangkok (Thái Lan) đầy stress vì thiếu người hỗ trợ.

Chị Trúc (áo hồng) và chồng chụp ảnh lưu niệm khi rời trung tâm ở cữ 5 sao, tháng 10/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Trần Ngân, 31 tuổi, ở phường Tây Hồ, Hà Nội cũng chọn gói dịch vụ 50 triệu đồng một tháng tại trung tâm ở cữ để "trốn" cảnh bỉm sữa vất vả sau khi sinh con đầu lòng hồi tháng 6.

Chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân, mọi nhu cầu của mẹ con Ngân từ bỉm, sữa đến quần áo đều được trung tâm lo liệu. Chị được ngủ phòng riêng, trong khi bé được chăm sóc tại khu vực chuyên biệt với sự giám sát 24/24 của điều dưỡng. Buổi tối, các nhân viên thay nhau túc trực chăm con, đáp ứng nhu cầu của mẹ.

"Bất cứ khi nào nhớ con hay muốn cho bú, tôi chỉ cần bấm chuông. Chồng tôi bảo thấy yên tâm hẳn vì vợ con được chăm sóc kỹ, anh ấy chỉ việc tập trung kiếm tiền", Ngân chia sẻ. Sau khi hết gói tháng, thi thoảng thấy mệt, mẹ con chị lại vào trung tâm 5-10 ngày để nghỉ ngơi.

Không chỉ được chăm sóc, chị Trúc và Ngân đều học được nhiều kỹ năng chăm con, phục hồi sức khỏe trong thời gian ở cữ dịch vụ. "Các bác sĩ và bảo mẫu hướng dẫn tận tình như người nhà", chị Trúc nói. Các bé cũng được rèn nếp ăn, nếp ngủ nên khi về nhà, các mẹ dễ dàng chăm sóc.

Ngân và con gái khi ở cữ tại trung tâm tại Hà Nội, tháng 6/2025. Ảnh nhân vật cung cấp

Khảo sát của VnExpress tại Hà Nội và TP HCM ghi nhận dịch vụ chăm sóc sản phụ sau sinh (ở cữ 5 sao) đang nở rộ khoảng một năm trở lại đây. Bên cạnh các trung tâm chuyên biệt, một số bệnh viện tư cũng mở thêm dịch vụ ở cữ này để đáp ứng nhu cầu các gia đình. Các gói dịch vụ kéo dài từ 3 đến 30 ngày với mức giá đa dạng, từ mức thấp nhất một triệu đồng, trung cấp 3-5 triệu đồng và cao cấp lên tới hơn 10 triệu đồng mỗi ngày. Nhiều trung tâm cho biết đã kín lịch đến hết tháng 2/2026.

Bà Ruby Ngọc Nguyễn, đồng sáng lập một hệ thống chăm sóc sau sinh cao cấp tại TP HCM, cho biết dù mới hoạt động từ đầu năm, đơn vị đã đón hơn 100 khách hàng. Nhóm khách chủ yếu là phụ nữ 25-40 tuổi, thu nhập cao và kỹ tính. "Khách hàng sẵn sàng chi 175-450 triệu đồng cho một kỳ nghỉ dưỡng sau sinh để đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, các dịch vụ chăm sóc sau sinh tại Việt Nam xuất hiện khá sớm nhưng trước đây chỉ hoạt động nhỏ lẻ hoặc chăm sóc tại nhà. Dịch vụ chuyên biệt thực sự phát triển khoảng 5-7 năm trở lại đây, khi các gia đình hiện đại tiếp cận khái niệm "ở cữ tại trung tâm".

Qua nghiên cứu, bà Ngọc thấy có ba yếu tố chính thúc đẩy sự nở rộ của mô hình ở cữ trung tâm. Thứ nhất là các bà mẹ hiện đại hiểu rõ hơn tầm quan trọng của chăm sóc hậu sản, chú trọng cả thể chất lẫn tinh thần. Thứ hai là cấu trúc gia đình đô thị ngày càng thu gọn, khi các gia đình trẻ không còn sự hỗ trợ thường xuyên từ ông bà. Thứ ba là thu nhập và mức chi tiêu cho sức khỏe, đặc biệt là cho mẹ và bé, tăng lên đáng kể.

Trên thế giới, dịch vụ ở cữ đã rất phát triển. Theo báo cáo của Lucintel – công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu – thị trường chăm sóc sức khỏe bà mẹ dự kiến đạt giá trị 46,4 tỷ USD năm 2030, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 14,2% từ 2024-2030.

Ở một số quốc gia giàu như Mỹ, Trung Quốc, các "resort hậu sản" cao cấp, nơi mẹ mới sinh có thể nghỉ dưỡng với massage, huấn luyện bú, chăm sóc 24/7 cũng đang nở rộ.

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia tâm lý Hồng Hương (Hội Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em) nhận định, giai đoạn hậu sản phụ nữ rất nhạy cảm, dễ trầm cảm. "Việc được chăm sóc trong môi trường chuyên nghiệp giúp người mẹ phục hồi nhanh, giảm áp lực tâm lý và tránh được những xung đột thế hệ trong cách nuôi dạy trẻ sơ sinh", bà Hương phân tích.

Một bữa ăn tiêu chuẩn 5 sao ở nơi chị Trúc ở cữ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, khi con gái hơn 5 tháng, mỗi lần đi công tác, chị Ngân vẫn thường gửi bé vào trung tâm nhờ bảo mẫu chăm sóc. Các cô đã quen với lịch sinh hoạt của bé nên mẹ luôn yên tâm.

Sau 14 ngày được "phục vụ tận răng", chị Trúc về nhà sớm hơn dự kiến một tuần vì sức khỏe đã ổn định. "Số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng xứng đáng để mua lại sự an tâm và sức khỏe", người mẹ hai con nói.

Phạm Nga