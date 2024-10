Chị gái vẫn sống xa xỉ mặc cha mẹ bị siết nhà vì vay tiền tỷ hộ chị

Chị nói dối ba mẹ là đang có công việc làm ăn đột xuất, chưa xoay kịp tiền, mượn sổ đỏ của bố mẹ cầm đỡ hơn một tỷ đồng.

Khi tôi viết ra những dòng này là lúc mẹ con tôi vừa bán căn nhà tích cóp được sau bao năm nỗ lực lăn lộn trên đất Sài Gòn. Tôi tự hỏi: sao mình lại ngu dại đến vậy, đẩy chính con mình ra đường chỉ vì chữ hiếu? Nhà tôi có hai chị em, chị cả là mẹ đơn thân, xưa làm ăn được nhưng ăn chơi hoang phí lại hay bị đàn ông bòn rút nên giờ chẳng có nổi căn nhà, phải đi ở nhà mướn. Khi có tiền, chị chặn hết tất cả liên lạc trong gia đình và tôi, ngày ngày ăn chơi, mua đồ hiệu thả ga, mỗi lần đi tập gym có thể quẹt thẻ tới 200 triệu đồng để mua gói tập, còn cha mẹ thì tính toán từng đồng.

Đỉnh điểm là năm rồi, chị nói dối ba mẹ là đang có công việc làm ăn đột xuất, chưa xoay kịp tiền, mượn sổ đỏ của bố mẹ cầm đỡ hơn một tỷ đồng, sau đó sẽ thu công nợ trả ngay. Lần đó chị lãnh tiền ngân hàng, đi du lịch dẫn theo bạn trai ăn chơi, bo cho nhân viên phục vụ rất nhiều tiền. Sau đó báo vỡ nợ, không có khả năng trả, nhà ba mẹ ngân hàng đến siết. Lúc đó ba mẹ tôi khủng hoảng quá, khóc lóc cầu xin tôi, còn chị thì thuê bao không liên lạc được. Tôi thương cha mẹ già rồi nên cắn răng bán đi căn nhà duy nhất của mình trả nợ và lấy sổ về.

Khi tôi trả xong, lâu lâu vẫn thấy chị quay video trên mạng xã hội phóng sinh rùa, thả cá, làm từ thiện, check in nhà hàng năm sao, vẫn đi xe sang, sống an nhiên tự tại như không có chuyện gì xảy ra. Hàng này chị vẫn mơ mộng có thể trở thành người nổi tiếng, mang sức ảnh hưởng lớn. Người đòi nợ chị in cả hình rải truyền đơn, xã hội đen tạt sơn vào cửa nhà chị ở nhưng thấy chị vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Còn tôi, lòng tan nát và uất hận. Chị bỏ mặc ba mẹ và mẹ con tôi không một lời xin lỗi, không sự giúp đỡ. Con gái chị vẫn học trường quốc tế mỗi năm gần một tỷ đồng. Tiền nợ ngân hàng chị không hề phụ tôi chút nào. Tôi hỏi rằng liệu nhân quả có thật hay không? Và liệu ruột thịt trong gia đình, tôi căm hận chị có đáng không? Tôi cũng là mẹ đơn thân.

