Chị gái nói Trump 'không có nguyên tắc'

Trong các đoạn hội thoại với Maryanne Trump Barry được Mary Trump, cháu gái của Tổng thống Donald Trump, thu âm bí mật vào năm 2018 và 2019, chị ông đã tỏ ra rất ngạc nhiên trước những hành động của em trai mình tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng.

"Cậu ấy không có nguyên tắc. Không hề", Barry, 83 tuổi, nói trong các đoạn trích ghi âm hội thoại với Mary Trump được báo Washington Post đăng tối 22/8.

Trump và chị gái Barry hồi năm 2008. Ảnh: AFP.

Bà tỏ ra bất ngờ trước "những việc chính quyền làm với trẻ em ở biên giới" Mexico. Là thẩm phán liên bang về hưu, Barry từng quở trách một thẩm phán về di trú vì "bắt nạt" một người xin tị nạn trong phòng xử án. Barry nói rằng Tổng thống Trump "có lẽ chưa đọc những quan điểm về nhập cư" của bà.

Ở một cuộc hội thoại khác, Barry gọi Trump là "người giả tạo" và "độc ác". Bà còn nhận xét em trai mình là một học sinh tồi. "Tôi từng phải làm bài tập về nhà cho cậu ấy", bà nói. "Tôi lái xe đưa cậu ấy đi khắp thành phố New York, cố đưa cậu ấy vào một trường đại học nào đó".

Phản ứng trước bài đăng của Washington Post, trong một thông báo được Nhà Trắng đưa ra, Trump viết: "Mỗi ngày lại có thêm chuyện, ai quan tâm cơ chứ".

Các bản ghi âm hội thoại với chị gái Tổng thống Trump không được đề cập trong cuốn sách mới xuất bản gần đây của Mary Trump với tựa đề "Too Much and Never Enough".

Trong cuốn sách 240 trang, Mary Trump, 55 tuổi, một nhà tâm lý học, cáo buộc tổng thống kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và có các triệu chứng của người "quá yêu bản thân". Sách cũng kể chi tiết những sự kiện Mary Trump chứng kiến khi ở nhà ông bà tại Queens thời thơ ấu, nơi Trump và 4 anh chị em của ông trưởng thành. Nhà Trắng gọi cuốn hồi ký của Mary Trump là "cuốn sách giả dối".

Vũ Hoàng (Theo Tribune News, Washington Post)