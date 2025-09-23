Chị gái Nadal bị đe dọa tính mạng

Maribel Nadal, chị gái cựu tay vợt Rafael Nadal, bị một người đàn ông liên tục gọi điện tán tỉnh và đe dọa hãm hại.

Sebastian Moll McCarthy, một người đàn ông Đức, được cho là thường xuyên ra vào học viện Rafael Nadal tại Manacor, bị kết tội theo dõi chị gái Nadal sau phiên xử ở tòa Majorca hôm 21/9. McCarthy thừa nhận theo dõi, nhắn tin quấy rối sau khi có được số điện thoại di động của Maribel và đe dọa "nếm thử máu" của cô.

Nadal và chị gái Maribel trong kỳ nghỉ gia đình ở Mallorca, Tây Ban Nha năm 2022. Ảnh: X

Hàng loạt tin nhắn được công bố cho thấy McCarthy đã ngỏ lời yêu Maribel và phản ứng tiêu cực sau khi bị từ chối. Bản án dài năm trang kết luận McCarthy phạm tội quấy rối, hạn chế quyền tự do cá nhân của người khác và khiến Maribel bất an.

Chị gái của Nadal đã phải thuê người bảo vệ mỗi ngày, cả trong lúc đi làm, lẫn khi ở nhà. Sức khỏe tinh thần của Maribel được cho là bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nỗi sợ bị tấn công tình dục.

Điều đáng chú ý trong bản án là McCarthy xuất hiện gần như mỗi ngày ở học viện Rafael Nadal, tự nhận bản thân là vận động viên của trung tâm. Công tố viên đề nghị tòa phạt McCarthy sáu tháng tù và cấm tiếp cận Maribel ba năm.

Tuy nhiên, tòa hoãn thi hành án tù do bị cáo chưa từng phạm tội ở Tây Ban Nha và đã thừa nhận hành vi sai trái, hợp tác trong quá trình điều tra. McCarthy bị án tù treo bốn tháng và sẽ phải ngồi tù nếu tái phạm. Ngoài ra, người đàn ông này bị cấm liên lạc và đến gần trong phạm vi 300 mét với Maribel.

Học viện Rafael Nadal ở Manacor khánh thành 2016 và là cơ sở hiện đại nhất trong chuỗi học viện của "Vua đất nện". Maribel hiện đang là phó giám đốc điều hành học viện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nadal khẳng định chị gái là người phụ nữ quan trọng thứ ba trong cuộc đời anh, cùng mẹ anh Ana Maria và vợ Mery Perello.

Vy Anh