Chị gái không nghe tôi góp ý việc dạy con

Gia đình tôi có 4 người: bố mẹ, chị gái và tôi. Chị đã lấy chồng ngay sau tốt nghiệp đại học và có 3 con: 2 gái, một trai.

Gia đình chị ở riêng và cách hai bên nội ngoại vài trăm mét. Với tôi, chị gái là người vô cùng tốt bụng, giàu lòng nhân ái, hào phóng với gia đình, bạn bè và người xung quanh.

Sơ qua về gia định chị: Chị là giáo viên cấp 3, anh rể là bác sĩ, có nhà lầu xe hơi, con cái xinh xắn. Nếu chỉ nói vậy thì gia đình chị là ước mơ của nhiều người. Tuy nhiên anh rể luôn bận rộn vì ngoài làm việc tại bệnh viện tư, anh còn mở phòng mạch riêng nên thời gian dành cho gia đình không có. Việc chăm sóc con cái và nhà cửa chị đều phải gánh vác.

Về 3 cháu, cháu đầu phải đeo trợ thính, phát âm và vốn từ còn hạn chế nên việc học cùng các bạn trên lớp cũng là một thách thức. Cấp một cháu vẫn học tốt các môn tự nhiên và theo kịp các môn xã hội. Tuy nhiên lên cấp 2 (cháu đang học lớp 7), việc học của cháu có khó khăn hơn. Tôi vẫn hỗ trợ kiểm tra việc học của cháu mỗi khi về quê thăm gia đình.

Một vài năm gần đây, cháu trở lên cáu có do hạn chế ngôn từ trong việc giao tiếp hàng ngày. Cũng một phần do thời gian đầu chị kế hoạch để tập trung chăm sóc, luyện nói cho cháu trong thời gian dài nên mãi tới năm cháu gần 9 tuổi chị mới sinh cháu thứ hai rồi thứ ba. Việc một đứa trẻ đang nhận được sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến của toàn bộ gia đình giờ phải chia sẻ cho hai em nhỏ nữa nên tính cách cháu có phần ích kỷ trong việc chia sẻ đồ dùng hoặc công việc với các em. Cháu cũng không hỗ trợ được mẹ chăm em. Rồi anh chị không có thời gian trò chuyện tâm sự, theo dõi việc học của cháu nên thường để cháu tự do trên phòng sử dụng máy tính hoặc điện thoại của bố mẹ. Cháu ngủ riêng tầng trên nên anh chị cũng không quản chặt giờ giấc đi ngủ.

Gần đây, cháu bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Tôi thường xuyên kiểm tra lịch sử vào web và chat trên mạng xã hội, thấy nhiều hôm cháu vào mạng khuya, có hôm sau 12h đêm. Cháu chat với bạn qua mạng xã hội rất nhiều. Tôi đọc từng đoạn chat để xem có gì bất thường sẽ can thiệp. Tôi cài mật khẩu máy tính nhà chị nhưng chỉ được vài hôm chị lại cho con mật khẩu nên cháu vẫn sử dụng máy tính tự do. Dù yêu cầu cháu hạn chế sử dụng máy tính nhưng việc chat cùng các bạn (quen cũng như không quen) cũng một phần giúp cháu tăng vốn từ và một số kiến thức cơ bản, tạm thời gia đình vẫn để cho cháu dùng.

Gần đây tôi lo lắng và cảnh báo chị khi một vài đoạn chat của cháu đã có dấu hiệu khác thường. Cháu tò mò về việc bạn trên mạng có người yêu chưa, thường hỏi các bạn có thích cháu không. Cháu đã nói tục với người bạn thân khiến bạn giận. Tôi có nói với cháu về việc này, ban đầu cháu nói vớ vẩn nhưng cũng có hiểu ra một chút và hứa sẽ không nói bậy. Phải nói thêm, cháu học lớp 7 nhưng có thể tư duy chưa được như các bạn cùng lứa, việc nói chuyện và tâm sự với cháu càng trở lên khó khăn hơn thời gian gần đây. Khi ai đó nói chuyện về vấn đề mà cháu không hài lòng hoặc góp ý, cháu sẽ bắt đầu bằng việc nhăn nhó (cháu rất hay nhăn nhó) rồi nói: "Chán lắm" hoặc "Vớ vẩn". Giờ 2 câu này gần như là câu cửa miệng của cháu.

Cách đây hơn một năm, gia đình chị từng thuê cô giáo dạy riêng tại nhà cho cháu, được vài tháng không hiệu quả nên dừng. Đợt dịch này, chứng kiến sự thay đổi trong tính cách của cháu, tôi rất buồn, đề cập với chị về việc này và có đưa ra các giải pháp có thể cân nhắc (các giải pháp này từng được tôi thuyết phục chị nhiều lần trước đây): Thuê người giúp việc làm đỡ việc nhà để chị có thời gian gần gũi với các con hơn, đặc biệt vào buổi tối; thuê gia sư, là các cô giáo trẻ để bầu bạn và dạy cháu các kiến thức cơ bản trên trường cũng như xã hội. Vậy mà chị không đồng ý. Chị nói hết dịch sẽ chỉ gửi con đi học thêm Toán với các bạn cùng khối do việc học riêng lần trước không có nhiều tác dụng. Tôi rất tức giận và tranh luận về việc chị không biết việc học hành của con ra sao, bạn bè như thế nào và việc tìm được cô giáo phù hợp dạy được cháu cũng không dễ dàng, không thể chỉ thử một lần rồi thôi. Sau cuộc tranh cãi này tôi ân hận vì đã nói những từ khó nghe với chị, nhưng tôi biết nếu nói nhẹ nhàng chị sẽ không để ý.

Rồi việc cháu trai út gần 3 tuổi mà không chịu nói (cháu không có vấn đề gì về tai), cách đây một năm cháu đã bắt đầu học nói và nói được nhiều từ rất rõ ràng. Cháu thường gọi tôi qua điện thoại, nói nhiều từ đơn giản rõ ràng và đáng yêu. Giờ cháu lại không chịu nói gì ngoài một từ duy nhất khi không đồng ý: "No, no". Tôi lo sợ việc chị gái cho cháu dùng điện thoại, xem tivi nhiều để tranh thủ làm việc nhà hoặc cháu đã chứng kiến bố mẹ to tiếng nên tâm lý và quá trình học nói bị ảnh hưởng.

Trước chị thường gửi con cho bên nội ngoại trong ngày hoặc một buổi khi có tiết dạy nhưng sau đó gửi hai cháu nhỏ tại cơ sở trông trẻ. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các anh chị, dù có khó nghe hay khó chấp nhận thế nào tôi sẽ đưa cho chị đọc để cùng tham khảo và sửa chữa trước khi quá muộn. Nhìn gia đình chị và bạn bè xung quanh cũng khiến tôi nhụt chí trong việc lập gia đình dù đã ngoài 30. Tôi định nghỉ hè sẽ đưa cháu lớn đi du lịch một số nơi để cháu có thêm trải nghiệm, học thêm những điều mới và gắn kết tình cảm dì cháu hơn, cháu cũng thích đi du lịch.

