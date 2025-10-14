Chị gái em bình dị, ưa nhìn và giàu lòng trắc ẩn

Anh yên tâm là không cần lo lắng nhà ngoại nhiề, ba mẹ chỉ mong chị xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc và ổn định là yên tâm rồi.

Chị gái em 30 tuổi, làm việc cho một công ty nước ngoài, cao ráo, khá ưa nhìn và giàu lòng trắc ẩn. Chị em cao tầm 1m62 (người cao thứ hai trong nhà, chỉ sau em trai có chiều cao 1m81), vóc dáng cân đối, khá ưa nhìn, sử dụng được hai ngoại ngữ phổ biến nhất hiện nay. Chị từng làm việc cho một công ty đa quốc gia tại nước ngoài, đang sinh sống ở Hà Nội. Chị em em đều được ba mẹ dạy dỗ rằng hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, kính trên nhường dưới, gia đình nề nếp gia phong. Một chút tính cách để anh hiểu hơn về chị gái em nhé.

Thú thực, em cũng không rõ nên gọi chị gái em là người hướng nội hay hướng ngoại. Chị ấy thích đọc sách, học hỏi trau dồi mọi thứ, tinh thần khá cởi mở. Do đặc thù công việc nên từng tiếp xúc với khách hàng cả trong nước lẫn người nước ngoài. Chị không ngại quảng giao và có thể tiếp chuyện được gần như mọi đối tượng từ già trẻ, lớn bé ở mọi địa vị... Dễ cảm động bởi một mẩu tin nhân văn, đôi khi thích thú khi ngắm một ngày nắng đẹp trong veo, hoặc đơn giản thấy nhẹ nhõm khi được ngồi cả buổi chiều tiếp chuyện cùng các cụ bô lão. Có lúc em cũng phải bật cười: "Sở thích của chị có hơi lạ kỳ thật, chẳng giống ai mà em quen cả".

Về bên chị, em nghĩ là anh sẽ không thấy nhàm chán đâu, chị ấy trải nghiệm và đọc cũng kha khá đó, dù trước giờ chưa từng đăng tấm hình sách vở nào lên mạng xã hội, thể dục thể thao đủ cả. Nếu được nhận xét về chị, chắc em sẽ dùng hai tính từ: tẻn tẻn và sâu sắc. Lúc thì hài hước dí dỏm, lúc thì trầm tĩnh sâu sắc. Ở thời điểm hiện tại, em thấy có phần trầm tĩnh nhiều hơn trước. Có lần em hỏi thì bảo: "Giờ chỉ thích dành thời gian riêng tư thôi...". Hy vọng chị đủ nhân duyên được gặp gỡ anh trai: một người độc thân, chưa từng kết hôn, sống giản dị, thiện tâm, dùng hành động nhiều hơn thay cho lời nói, có lẽ sẽ hợp với chị gái em. Anh có sự nghiệp riêng thì thật tuyệt, nếu tạm chưa có thành tựu cũng không cần thấy áp lực, có chí tiến thủ ắt làm nên chuyện.

Anh yên tâm là sẽ không cần lo lắng phía nhà ngoại nhiều đâu ạ. Ba mẹ chỉ mong anh chị xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc và ổn định là yên tâm rồi. Mọi tiêu chuẩn đều có thể dung hòa nếu gặp được người đồng điệu, em nghĩ thế. Chị gái mở lòng tìm kiếm nhưng vẫn chưa gặp được Mr.Right của cuộc đời. Nếu anh thấy có sự đồng điệu, em xin phép được để lại liên hệ của chị, biết đâu từ đây, đủ duyên lành để cả hai gặp được người cần gặp. Em thật sự mong chị có thể thực hiện phương án A một cách viên mãn, an cư, lạc nghiệp ngay tại quê nhà, thay vì thực hiện phương án B, tiếp tục du học thạc sĩ và định cư nước ngoài, nơi cách xa gia đình 4,5 nghìn dặm...

