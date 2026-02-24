Chỉ di chuyển một que diêm để '9 + 1 = 1' thành đúng

Không cần thêm hay bớt, chỉ cần thay đổi vị trí que diêm duy nhất là phép tính từ sai thành đúng, bạn có tìm ra lời giải?

Thoạt nhìn, phép tính 9 + 1 = 1 rõ ràng là sai và không cần bàn cãi. Thế nhưng thử thách đặt ra là bạn chỉ được di chuyển đúng một que diêm để biến phép tính này thành đúng hoàn toàn. Không được bỏ bớt, không được thêm mới, chỉ được thay đổi vị trí của một que duy nhất.

Nghe thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào suy nghĩ, nhiều người mới nhận ra mình bị "đánh lừa" bởi thói quen nhìn con số theo cách cố định. Bí quyết nằm ở việc quan sát kỹ cấu tạo của từng chữ số bằng các que diêm. Đôi khi chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, toàn bộ ý nghĩa của phép tính sẽ lập tức thay đổi. Bạn đã tìm ra cách giải trước khi đọc tiếp chưa?

Mộc Trà