Chị dâu không phải hình mẫu lý tưởng

Tôi là tác giả bài: "Chị dâu chỉ chực cãi lại bố mẹ tôi". Tôi muốn viết thêm để mọi người nhìn nhận lại sự việc cho chính xác.

Ngoài việc có bố mẹ giàu ra thì chị dâu tôi không có gì hay để các anh chị coi như hình mẫu chuẩn mực của người con dâu.

Chị cậy thế bố mẹ mà không muốn nhận sự giúp đỡ từ gia đình tôi, hay có thể nói là không muốn dính dáng gì tới gia đình tôi. Các anh chị đừng nghĩ rằng chị dâu không muốn nhờ mẹ tôi trông cháu vì lo mẹ vất vả, chị chỉ vì bản thân thôi. Tôi tình cờ biết được chị từng nói với bạn rằng bố tôi hay can thiệp vào chuyện của con cái. Chị kể rằng khi chưa lấy anh tôi, có lần chứng kiến hai bố con tranh cãi về chuyện gì đó. Anh tôi không chịu làm theo ý bố nên bị bố mắng, bố bảo mọi thứ anh có đều do bố cho, anh kiếm được tiền cũng là nhờ bố nuôi ăn học. Vì lần đó nên chị dâu nói không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ gia đình tôi, sợ sau này bố lại kể công rồi đòi can thiệp vào cuộc sống của chị.

Bố tôi có thể hơi khắt khe nhưng mọi thứ ông làm là vì anh em tôi. Không có bố mẹ vất vả bao năm nuôi ba anh em ăn học thì liệu chúng tôi có được công ăn việc làm, có nhà cửa hay không? Bố tôi lo anh tôi còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều nên mới đóng góp ý kiến mà chị dâu coi đó như chuyện gì xấu xa lắm, không thèm nhận sự giúp đỡ của nhà tôi vì sợ phải nghe ý kiến của bố tôi. Chị dâu nếu không có bố mẹ đẻ làm hậu thuẫn thì có thể mạnh miệng như thế không?

Chị dâu chỉ lo chuyện hưởng thụ chứ không lo nghĩ gì cho tương lai. Mùng một Tết dương, anh em tôi tụ tập ăn uống với vài anh chị em họ. Mọi người nói về những dự định của mình trong năm 2020. Trong khi những người khác nói về việc mua xe, mua nhà, thay đổi công việc, chị dâu lại chỉ nói trong năm tới sẽ đi chơi những đâu. Sau Tết, vì dịch bệnh phải hạn chế đi lại, chị than thở và nói sang năm sẽ đi bù.

Anh trai tôi vốn ương bướng, bố mẹ lo lắng cho anh nhiều, nghĩ khi lập gia đình sẽ có người khuyên bảo nhưng chị dâu lại càng làm cho bố mẹ tôi lo hơn. Chị dâu không những không khuyên bảo mà còn ủng hộ các quyết định của anh tôi, nói là việc gì cần bố mẹ tư vấn thì trao đổi, còn tự quyết được cứ quyết. Nhiều người bình luận rằng tôi hãy mặc kệ anh chị sống sao thì sống. Nếu làm vậy coi như gia đình tôi mất một người con trai.

Nhung