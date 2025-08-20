Chồng cấm tôi qua lại với anh trai vì chị dâu hỗn láo với mẹ

Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ cũng thương vợ chồng anh; tôi cũng làm dâu, hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy.

Gọi điện về, tôi biết mẹ khóc. Lòng tôi thấy xót xa, giá như bố còn sống, có lẽ mẹ sẽ không phải tha phương theo con cái, để đến bây giờ phải chịu cảnh bị con cái đùn đẩy như vậy. Mẹ tôi là người bảo thủ, tự ái cao, không tâm lý nhưng đổi lại bà rất thương con. Khi bố mất, nhà tôi còn một đứa em nhỏ ở quê cùng mẹ. Do mẹ hay ốm đau, anh trai đã đón mẹ và em vào để tiện chăm sóc và cũng là để bà phụ giúp anh chị trông con. Rồi mẹ chồng, con dâu không hợp.

Chị dâu bị người ta xúi giục, về nhà cư xử với mẹ không bằng người ở. Mẹ tôi không chịu được nên đã cùng với em út dọn ra ở trọ với anh thứ hai. Mỗi lần mẹ ốm đau hay bệnh tật đều là anh thứ hai và tôi lo. Em trai út đi học, anh chị cũng không phụ giúp gì, nếu có cho mẹ vài đồng là chị dâu lại kể này kể nọ, than nghèo than khó mặc dù con anh chị tối nào cũng ăn cơm nhà bà. Mỗi lần gửi tiền cho mẹ, tôi đều gửi cho cháu ít đồng kèm theo quần áo, quà cáp. Từ việc cư xử không khéo đó nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu càng sâu sắc hơn. Tôi đã nhiều lần cố làm hòa nhưng bất thành.

Chị dâu hay có những lời hỗn láo với mẹ, mẹ lại không nói mà cứ để trong lòng rồi trách cứ con trai mình không biết dạy vợ. Những lần như vậy mẹ hay gọi cho tôi kể tội con dâu, con trai. Là em gái, đã có gia đình nên tôi cũng chỉ dám góp ý với anh mình, mong anh tâm sự với vợ, động viên mẹ. Thế nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Tôi đứng giữa, vừa thương mẹ nhưng cũng thương anh trai, thương chị dâu bởi tôi cũng làm dâu, tôi hiểu lỗi không hoàn toàn ở chị ấy. Không ít lần tôi cũng to tiếng với mẹ, mong mẹ thay đổi, đừng quá bảo thủ, rộng lượng bỏ qua mọi chuyện để gia đình được vui vẻ, mẹ nhất định không chịu.

Chị dâu mỗi lần sai cũng xin lỗi mẹ nhưng thái độ không thành khẩn, xin lỗi xong chị vẫn tiếp tục như vậy, rồi đi kể xấu cả nhà chồng. Chồng nghe được cấm tôi không tới nhà anh chị, không cho giúp đỡ gì anh chị nữa. Theo chồng tôi, con cái đã không chăm sóc cha mẹ, lại chửi cha chửi mẹ giữa chốn đông người, dù cho mẹ sai vẫn là người con mất dạy, bất hiếu. Bây giờ tôi thật sự rất bế tắc, nhiều lúc muốn mặc kệ nhưng không được. Nghĩ đến mẹ, đến anh, tôi lại thấy đau lòng.

Ngọc Hoa