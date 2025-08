Chị dâu đòi hoa hồng 500 triệu đồng khi bố mẹ tôi mua được đất

Đó là miếng đất cũ của anh chị, đã bán cho một người nhưng không sang tên, vẫn đứng tên anh chị, giờ người này bán lại cho ông bà.

Anh em tôi sinh ra ở một vùng quê miền núi Bắc bộ, bố mẹ đều tay trắng nhưng cố gắng rất nhiều để nuôi chúng tôi ăn học. Đến nay anh 41 tuổi và tôi 38 tuổi, đều có công việc ổn định. Lập nghiệp xa nhà, anh tôi ở Vĩnh Yên, tôi ở Hà Nội. Anh trai được bố mẹ lo việc cho và may mắn hơn tôi nên kinh tế khá hơn. Bố mẹ đã 75 tuổi, biến cố gia đình ập đến cách đây bốn năm khi bố phát hiện bị ung thư giai đoạn hai. Trong quá trình điều trị, do ông nghĩ không còn sống được bao lâu nữa, bà thì từ trước đã rất tin tưởng anh trai nên cả gia đình thống nhất ông bà sẽ đến ở nhà anh. Nhà anh khá khang trang, rộng rãi. Tiền điều trị ông bà bỏ ra là chủ yếu, anh em tôi thay nhau chăm ông ở viện. May mắn sau đó tuy sức khỏe suy giảm nhưng ông giữ được mạng sống.

Trong quá trình gần bốn năm sống với anh chị, có suất lương của bà khoảng gần 5 triệu đồng, ông bà tăng gia thêm rau, hoa màu bằng đất mượn bỏ trống bên cạnh, cùng tham gia dọn dẹp, đưa đón, nấu nướng cho các cháu. Bà nói rằng ông bà ăn của ông bà. Hơn một năm đầu tiên, tôi biếu ông bà thêm 2 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên sau thấy ông bà cho anh trai 100 triệu và anh cũng lấy; hơn nữa tôi phát hiện từ trước lúc anh chị mua đất, làm nhà, bố mẹ đều giấu tôi cho anh chị ít nhiều mà không hề cho tôi chút gì, tôi thấy hơi tủi thân vì tôi là con gái, phải nuôi con tật nguyền và nghĩ ông bà có tiền cho anh tức là không thiếu nên tôi dừng, không cho nữa.

Tôi biết tính ông rất khó chịu, ông ở bẩn, nói năng cục súc nên sau khi bán đất ở quê được 1,2 tỷ đồng, tôi nói ông bà hãy mua một miếng đất nhỏ bên cạnh làm nhà ra, thiếu đâu chia ra mỗi anh em góp vào một nửa. Nhưng anh tôi nói: anh không có tiền. Tôi nói vậy tôi góp tất cả phần thiếu, chỉ muốn bà đưa vào giấy tờ là đã nhận của tôi góp bao nhiêu, bởi quá khứ tôi đã có vấn đề về kinh tế với anh chị và không tin nữa nên không muốn lằng nhằng sau này. Nhưng sau đó bà không nói gì nữa nên tôi lo việc của mình.

Năm trước tôi rất mừng vì bà báo tin đã mua được một miếng đất khá đẹp giá 650 triệu đồng, tôi thấy rất yên tâm vì nghĩ nếu có mâu thuẫn, sau làm thêm cái nhà vài trăm triệu là ông bà có chỗ ở. Đến năm nay, mâu thuẫn giữa anh chị và bố tôi đã lên đỉnh điểm. Trong quá trình mâu thuẫn, chị dâu đuổi bố tôi ra khỏi nhà, nói những lời rất nặng nề, không cho ông ăn cùng mâm. Bố tôi có cái sai thật nhưng tôi nghĩ đều có ăn, có học, có cách giải quyết khác để giữ lấy đạo đức chứ. Lúc này bố mẹ buộc phải làm nhà ra ở riêng.

Sau khi tâm sự với bà, tôi mới biết đó là miếng đất cũ của anh chị, anh chị đã bán cho một người nhưng không sang tên mà vẫn đứng tên anh chị, giờ người này bán lại cho ông bà. Lúc này sau khi chứng kiến thái độ của anh chị và anh chị thường xuyên dọa ly hôn, ông bà lo nên muốn sang tên đất. Nói chuyện với anh chị thì chị dâu tuyên bố: "Nếu không có con, ông bà không mua được miếng đất đó nên giờ con cũng phải có phần". Ông bảo cho chị 100 triệu nhưng chị không nghe mà bảo: "Giờ định giá miếng đó được 1,65 tỷ, trừ đi phần gốc của ông bà là 650 triệu, còn 1 tỷ chia đôi, con phải nhận 500 triệu".

Ông bà vô cùng sốc với thông tin trên, tôi hỏi ông bà là việc này có thỏa thuận lúc mua không? Ông bà bảo không, cứ nghĩ mua đất tiền của ông bà thì là của ông bà, không con nào ăn của bố mẹ nên không sang tên. Giờ bố mẹ làm nhà nhưng chẳng phải đất đứng tên mình. Trong suốt quá trình ấy anh trai tôi im lặng, cho rằng chị dâu đúng. Tôi chưa nói được gì, sợ càng tham gia càng rối thêm.

Hải Hà