Chị đại 48 tuổi tìm người đàn ông có lối sống tích cực

Chào anh, chàng tương lai của tôi! Tôi là một "bà mẹ đơn thân" 48 tuổi, đúng rồi, đơn thân nhưng không đơn điệu đâu nhé. Cuộc sống cho tôi nhiều bài học, giờ tôi đã trở thành phiên bản tuyệt vời hơn: sống tình cảm, điềm đạm nhưng vui vẻ, nữ tính, cũng cá tính, đáng yêu, biết đâu là cái gì đáng quý trong cuộc sống.



Với chiều cao 1m60 và cân nặng vừa đủ 52 kg, tôi tự tin với vóc dáng tivi màn hình phẳng tuy không sắc nét về bề ngoài nhưng trong tôi là một thế giới đầy ắp sự riêng biệt và chiều sâu. Tôi mong muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành phù hợp, đang độc thân, lối sống tích cực, chững chạc, trưởng thành về suy nghĩ. Điều kiện hơi cá nhân một chút là bạn phải có cái nhà riêng ở trong hoặc vùng ven thành phố, nhất là... tài chính ổn định, để tôi khỏi phải "đầu tư" quá nhiều vào việc săn tìm wifi phí cước đắt đỏ.

Anh ấy nếu có thể "provide" (chu cấp) thì tuyệt, còn "protect" (bảo vệ) thì xuất sắc. Tôi tin rằng một mái ấm hạnh phúc cần được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, thấu hiểu, quan tâm, đặc biệt là nền tảng ổn định về kinh tế. Tôi thích một người đàn ông vừa là chỗ dựa vững chãi, vừa biết cười và không ngại chuyện bếp núc, vì tôi cũng chẳng phải bà hoàng đâu mà. Nếu anh đang đọc đến đây và thấy mình phù hợp, đừng ngần ngại nhắn tin nhé. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo ra phiên bản "team hạnh phúc" chất lượng nhất.

