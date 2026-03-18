Chỉ có 400 triệu đồng, vợ chồng vẫn quyết xây nhà 1,3 tỷ đồng

Tôi nghĩ với sức hai vợ chồng đi làm ở Hà Nội, để trả 500 triệu đồng trong 7 năm là có thể, số còn lại gia đình hỗ trợ.

Tôi là chủ nhân của bài viết: "Vợ chồng thất nghiệp, có nên vay 500 triệu đồng để xây nhà 3 tầng", xin được viết tiếp câu chuyện của mình. Sau khi đọc rất nhiều ý kiến của các bạn độc giả, vợ chồng tôi quyết định vay tiền xây nhà. May mắn thay, trước khi xây nhà, tôi đã đi làm cho một công ty. Chúng tôi quyết định để vợ ở nhà và nhờ ông nội xuống trông giúp công trình. Tôi khởi công vào cuối tháng 2 âm lịch, hoàn thành vào đầu tháng 8 âm lịch.

Vợ chồng tôi đã xây xong nhà với tổng chi phí phần thô hết khoảng 907 triệu đồng, đã bao gồm chi phí công thợ, sắt thép, cát (cát vàng 800 nghìn đồng/khối, cát đen 450 nghìn đồng/khối, gạch 2,3 triệu đồng/1.000 viên, sắt thép và xi măng tăng). Tôi đóng 27 đầu cọc cho 47,3 m2 đất. Nhà tôi 3 tầng một tum, tổng diện tích sàn là 135 m chưa bao gồm tum. Toàn bộ tủ bếp nhựa Hàn Quốc, thiết bị vệ sinh loại có thương hiệu, sàn gỗ công nghiệp Đức, toàn bộ gạch ốp lát có thương hiệu, tay vịn cầu thang gỗ phi tay 7 và inox suốt. Đá cầu thang 800 nghìn đồng/m thân đen cổ trắng. Rèm cùng toàn bộ nhôm cửa cao cấp nhất. Tiền sơn nhà hết 39,8 triệu đồng. Tiền hoàn thiện là 380 triệu đồng. Thêm chi phí tiền đường xá của ngõ xóm 30 triệu đồng. Tổng toàn bộ hết 1 tỷ 317 triệu đồng.

Vợ chồng tôi có 400 triệu đồng, vay ngân hàng 500 triệu đồng trong vòng 7 năm, hai bên nội ngoại mỗi bên cho 100 triệu đồng, anh chị lớn giúp đỡ 200 triệu đồng. Vậy là tôi đã có đủ tiền cho ngôi nhà, chỉ thiếu bộ bàn ghế ở phòng khách. Xin được chia sẻ chi phí xây nhà tôi ở thời điểm nửa đầu năm 2025, đến hôm nay thì thấy thông tin vật liệu tăng giá, giá vàng tăng, giá đất tăng... Tôi nghĩ với sức hai vợ chồng đi làm ở Hà Nội, để trả nợ 500 triệu đồng trong vòng 7 năm là có thể. Vậy là tôi đã thành công khi dám vượt qua nỗi sợ và muốn biết con số xây nhà nó có thật sự đắt không. Tôi thấy việc xây nhà không mấy người có thể làm nhiều lần trong đời, xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo. Xin cảm ơn sự quan tâm và những góp ý của các bạn. Người trong chăn mới biết chăn có gì, nên người tính không bằng trời tính được.

Thế Quỳnh