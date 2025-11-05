Chỉ cần lời chào chân thành để chúng mình có cơ hội tìm hiểu

Em mong gặp anh có tri thức, suy nghĩ điềm đạm, sống chân thành và ấm áp.

Chào anh, em là cô gái sinh năm 199X, làm công việc văn phòng và đang sống tại Sài Gòn. Em thích những buổi chiều đọc sách để tâm hồn được yên ả, những chuyến du lịch để mở rộng góc nhìn cuộc sống, những khoảnh khắc trở về nhà với bé thú cưng luôn vẫy đuôi chào đón. Em tự lập, nhẹ nhàng và biết cách chăm sóc bản thân, luôn giữ cho mình sự tích cực và cân bằng mỗi ngày.

Em mong gặp anh có tri thức, suy nghĩ điềm đạm, sống chân thành và ấm áp. Em trân trọng những người đàn ông biết quan tâm từ những điều nhỏ, đồng thời có trách nhiệm với lời nói cũng như lựa chọn của mình. Sẽ thật vui nếu anh có thói quen chăm sóc sức khỏe, ăn uống lành mạnh và thỉnh thoảng tham gia thể thao. Cùng nhau duy trì một lối sống tốt để cả hai đều khỏe , đó cũng là một cách yêu đẹp nhất.

Về ngoại hình, chỉ cần anh cao hơn em một chút khoảng 1m68 trở lên để hai đứa đi cạnh nhau cảm thấy thật thoải mái. Còn hình thức như thế nào không quan trọng bằng việc anh tử tế ra sao và trái tim anh có đủ rộng để yêu thương hay không. Cuối năm đang đến gần, Sài Gòn vẫn đang trong những cơn mưa bất chợt, nhưng em tin rằng chỉ cần gặp đúng người, thì dù trời nắng hay mưa cũng đều trở nên dễ thương hơn nhiều. Em không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ cần một lời chào chân thành để hai người có cơ hội tìm hiểu.

Nếu anh cũng muốn có ai đó để cùng dự định cho những ngày lễ hội sắp tới và cả những ngày bình thường sau này, biết đâu em và anh đang tìm thấy nhau đúng thời điểm. Em chờ một lời chào từ anh, nhẹ nhàng nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện đáng trân trọng.

