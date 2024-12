Chỉ cần không can thiệp chuyện nhậu của chồng, tôi sẽ có tất cả

Chồng tôi cao to, ngoại hình sáng, mọi người đánh giá anh vui vẻ, nhiệt tình, luôn giúp đỡ người khác, nỗ lực và hết mình trong công việc.

Tôi và chồng cùng 35 tuổi, kết hôn gần 10 năm, có hai bé đủ nếp tẻ, bé đầu 8 tuổi, bé thứ hai gần hai tuổi. Vợ chồng cùng làm trong cơ quan nhà nước, thu nhập tương đương nhau, mỗi người tầm 13 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có nhà cửa, không vay nợ và có sổ tiết kiệm tầm 500 triệu đồng do tôi đứng tên. Nói chung cuộc sống gia đình không giàu có nhưng đủ chi tiêu ở vùng quê thuộc một tỉnh miền Nam. Mỗi tháng chồng chuyển cho tôi tầm 9-10 triệu đồng để lo chi phí trong gia đình, anh giữ 3-4 triệu đồng chi tiêu cá nhân.

Anh có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và mọi người đánh giá anh rất chiều tôi. Tôi cũng nhận thấy chồng có nhiều ưu điểm như rất siêng năng làm việc nhà, không hề nghĩ rằng việc nhà là của riêng phụ nữ. Việc nấu ăn, chăm con, chi tiêu hay mua sắm gì, tôi có dọn nhà và nấu ăn hay không, muốn đi đâu cũng không bao giờ chồng can thiệp hoặc ý kiến. Chồng luôn để tôi thoải mái trong mọi thứ, nếu người nào rảnh thì người đó nấu ăn. Tôi không muốn nấu có thể ăn ngoài cả tuần không vấn đề gì. Chồng cũng rất thương hai con, chăm sóc con không nhiều bằng tôi nhưng vẫn đưa đón, dạy con lớn học.

Hàng xóm và bạn bè vẫn đánh giá chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, tôi cũng thấy thế. Nếu anh không vướng vào nhậu nhẹt và hút thuốc thì có lẽ chồng tôi quá hoàn hảo. Thế nhưng anh ấy hút thuốc và đặc biệt nhậu nhiều, một tuần nhậu 4 lần, có khi về lúc 12h đêm đến 1h sáng. Công việc kỹ thuật của chồng không liên quan hay yêu cầu phải nhậu nhẹt, đó là sở thích, đam mê của anh mà thôi. Từ lúc chưa cưới đến giờ anh vẫn duy trì như vậy.

Chồng luôn bảo tôi đừng can thiệp hay bận tâm việc đó thì vợ chồng sẽ chẳng bao giờ cãi nhau. Những mối quan hệ nhậu nhẹt của chồng, tôi đều biết, có vài nhóm và duy trì bao năm nay với nhau; cũng có khi anh quen nhóm mới, bạn đồng nghiệp, bạn hàng xóm, bạn cấp 3... Việc chồng nhậu thực sự không ảnh hưởng nhiều đến tôi nếu tôi mặc kệ, bởi anh dọn dẹp nhà đầy đủ, cơm nước xong xuôi và luôn nói với tôi. Trong lúc nhậu, anh luôn bắt máy, gọi video bất cứ khi nào tôi gọi. Nếu nhậu ở nhà thì nhậu xong chồng luôn dọn dẹp sạch sẽ. Tôi chỉ cần kệ chồng muốn làm gì thì làm, đừng cằn nhằn trách móc anh thì gia đình sẽ luôn vui vẻ.

Chồng tôi khá gia trưởng ở chỗ không thích người khác nói động đến, nếu tôi nói đến dù là khuyên bảo nhỏ nhẹ hay quát tháo lớn tiếng vì chuyện nhậu nhẹt thì anh sẽ nổi điên, chửi lại, bảo tôi đừng ép người quá đáng, vợ chồng lại to tiếng. Sau mỗi lần cãi nhau to, chồng lại xin lỗi, ra sức làm hòa, tôi cũng mau hết giận. Bao năm qua vẫn mãi không giải quyết được việc này, chồng vẫn không bỏ được tật xấu ấy. Trong lúc nhậu, tôi nhận thấy anh uống rất nhiều và đô rất cao, rất ít khi thấy anh say xỉn. Dù có say hay ói anh cũng tự dọn, tự đi ngủ, không hề gây chuyện nếu tôi mặc kệ, không nói gì.

Tôi cũng thấy mình khá vô tâm khi những lúc chồng say, ói nhiều, tôi chưa từng bận tâm hay phải dìu anh hoặc pha nước gì. Tôi cứ kệ và đi ngủ, chồng say thì tự lo cho bản thân, pha mì tôm ăn rồi vào ngủ phòng bên cạnh. Sáng hôm sau anh lại tỉnh táo, khỏe mạnh và vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nếu tôi không ý kiến. Còn tôi nói lại, vợ chồng sẽ cãi nhau. Tôi nghĩ chồng cả đời này không bao giờ bỏ nhậu. Tôi có đòi ly dị chắc anh cũng níu kéo, không được thì anh cũng đồng ý chia tay thôi.

Có thể các bạn nghĩ chồng tôi nhậu vậy sẽ gái gú, cờ bạc? Cờ bạc tôi chắc chắn không có, gái gú thì 10 năm qua tôi chưa phát hiện được điều gì bất thường. Chồng tôi có lẽ chỉ thích ngồi bàn nhậu và uống rượu bia, rất ít khi thấy đi karaoke. Điện thoại anh tôi cũng thường xuyên kiểm tra, quan trọng là chồng chưa hề có động thái lăng nhăng nào khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đang tự hỏi chồng mình như vậy có thể chấp nhận được không? Hay tôi đang đòi hỏi quá đáng? Nếu tôi cứ bơ đi, mặc kệ chồng thì không vấn đề gì, nhưng tôi lại không thể bơ được.

Việc nhậu nhẹt nhiều lúc cũng ảnh hưởng tới gia đình như mất tiền hoặc có thể tệ nạn liên quan sẽ xảy đến vào một ngày nào đó như cờ bạc, gái gú. Chồng tôi cũng khá nóng tính và có văng tục chửi thề nhiều khi đang nhậu. Hoặc khi vợ chồng cãi nhau, chồng bảo anh luôn đặt gia đình lên trên hết, chỉ cần tôi không can thiệp, cằn nhằn chuyện anh nhậu, cứ mặc kệ anh. Tôi có nên cứ sống như vậy không, hay dứt khoát một lần ly do?

Tôi từng nghĩ tới việc ly dị nhiều lần, từ lúc có một bé, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được, bởi đôi lúc không biết mình có đòi hỏi quá nhiều không. Một tháng vợ chồng cãi nhau vài lần vì việc chồng nhậu và đôi lúc về muộn sau 12h khiến tôi cũng rất mệt mỏi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao để chồng bớt nhậu lại, hoặc nếu có nhậu thì về trước 22h giúp tôi được không? Chồng về trễ tôi thường bực tức, gọi điện liên tục, rồi vợ chồng lại cãi nhau hoài không có hồi kết.

Hạnh Nguyên