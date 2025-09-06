Chỉ cần em nhanh nhẹn, chúng ta sẽ cùng buôn bán

Anh chỉ cần em ưa nhìn, dễ mến, mặt mũi sáng, tròn đầy, yêu người thương vật, biết lo lắng cho chồng con.

Anh muốn tìm một người vợ, có thể được nuôi dạy tại trại trẻ mồ côi hay một ngôi chùa nào đó. Tại số phận anh cũng hẩm hiu, từng ly hôn, hiện anh ở và nuôi dạy hai con. Hai con anh ngoan ngoãn, khôn lớn, là học sinh giỏi thành phố và quốc gia. Bố mẹ, anh chị em đều có nghề nghiệp ổn định, gia giáo; có người làm bộ đội, có người là trí thức (giảng viên, giáo viên, giáo sư tiến sĩ, hướng dẫn viên du lịch).

Anh sinh năm 1985, quê Ninh Bình, theo đạo Phật, tụng kinh niệm Phật, có đi chùa lúc rảnh rỗi, biết làm từ thiện, không hại người hại vật, không giết hại chúng sinh, đang tu tập tại gia. Anh thích thể thao, cầu lông, đi bộ dọc bờ sông Hàn hít thở, ngắm mọi người hối hả xuôi ngược, thích tennis, nghe nhạc.

Anh sống nội tâm mạnh mẽ, các mối quan hệ sôi động của tuổi trẻ đã qua, giờ chỉ gặp mặt vì quan hệ làm ăn, công việc hoặc bạn bè thân. Thời gian tối đa anh sẽ dành cho con và em. Anh là người bố của gia đình, rất chú trọng việc nuôi dạy các con thành người tốt, giỏi giang, sau này tự lập trên cuộc đời. Hy vọng em cũng có ý chí, nghị lực như thế.

Anh không mong em có chức vụ cao sang, chỉ cần một công việc bình thường: kinh doanh, làm tự do, công nhân cũng được. Chỉ cần em nhanh nhẹn một chút, anh sẽ cùng em hoặc hướng cho em buôn bán làm ăn. Em là giáo viên thì tốt vì anh thích dạy học, có khả năng dạy toán cấp hai. Em theo đạo Phật và thực hành theo đạo Phật càng tốt.

Anh chỉ cần em ưa nhìn, dễ mến, mặt mũi sáng, tròn đầy, yêu người thương vật, biết lo lắng cho chồng con, biết chia sẻ tâm sự với chồng mỗi khi gia đình gặp khó khăn. Em về với anh không cần mang theo tài sản vật chất, chỉ cần có tâm hồn trong sáng, lương thiện. Em cùng anh tiếp tục gây dựng sự nghiệp - đây mới là điều anh quý trọng và yêu thích. Anh luôn mong em có tâm hồn trong sáng, thiện lương; người mẹ như thế mới sinh ra những đứa con lương thiện, giỏi giang.

Em gần bằng hoặc bằng tuổi anh, hơn một hai tuổi cũng được, nhưng nhìn trẻ so với tuổi. Em cần hiểu, kiếp người ngắn ngủi, chỉ có 100 năm thôi. 40 tuổi chưa yên bề gia thất thì việc sinh con đã khó; nuôi dạy một đứa con từ khi sinh ra đến khi hết đại học, làm người tốt, thành tài lại càng khó và vất vả. Nên tập trung làm điều tốt, chú trọng gia đình, tình người. Em phải xác định sống và suy nghĩ bằng nội tâm mạnh mẽ của mình, dành cho những người thân yêu nhất bên cạnh như chồng con, không bị chi phối bởi ngoại cảnh hay người khác. Vợ trước của anh vì nghe lời người thân bên ngoại và bạn bè xấu nên mới ly hôn, bỏ chồng con.

Cần em một điều nữa là chưa chồng hoặc có chồng nhưng chưa có con và không còn mối liên hệ nào với người cũ. Anh từng chia ly thân bằng quyến thuộc và bạn bè (người mất, người còn nhưng cũng chia ly; bạn bè còn nhưng không hợp nên không chơi...) nên anh không muốn có rắc rối vì nhiều mối quan hệ. Vì nhiều mối quan hệ sẽ sinh rắc rối và đau thương khi chia ly.

Quê anh Ninh Bình, hiện công tác tại Đà Nẵng, vài năm nữa có thể chuyển về Hà Nội để các con có môi trường học tập tốt. Những nơi anh có thể sống lâu dài: thứ nhất là Hà Nội, thứ hai là Ninh Bình, thứ ba là Đà Nẵng. Các tỉnh khác anh không ở, vì xa quê hương, cách trở.

Kinh tế gia đình chia đều cho các con ăn học và sau này các con lớn (con riêng của anh, con chúng ta), một phần anh dành cho hai chúng ta. Anh có trách nhiệm với gia đình, vợ con, kinh tế ổn định. Em không phải lo về kinh tế, anh sẽ bao bọc để em nuôi con.

Ở đây anh không muốn nói nhiều, em đọc mà thấy thú vị thì gửi email cho anh. Biết đâu lương duyên đưa anh và em gặp nhau, sẽ nói chuyện nhiều hơn.

