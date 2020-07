Chỉ cần em biết cắm cơm, còn lại để anh lo

Anh sinh ra ở miền Bắc, vì trót thương sự ngọt ngào, nhẹ nhàng của giọng miền Tây thuở 18 nên đã lên đường vào Nam.

- Alo! Ba Mẹ ăn tối chưa?

- Ừ, mẹ đây, mới ăn xong, hôm nay sao gọi về sớm thế?

....bla...

- Mà tính coi sao chứ mẹ thấy bạn bè mi cưới cả rồi đó, chứ có còn thích con gái không?

- Dạ, thôi con đi tắm giặt, rồi đi nấu cơm tối đây.

Đấy, cuộc nói chuyện của anh và mẹ kết thúc chóng vánh khi nhắc đến đây. Ba mẹ vốn dĩ tin tưởng anh lắm. Xưa giờ mang cái mác ngoan, hiền, thông minh. Ấy thế mà nay mẹ hỏi anh còn thích con gái không? Thử hỏi có chán không cơ chứ.

Anh sinh ra ở miền Bắc, vì trót thương sự ngọt ngào, nhẹ nhàng của giọng miền Tây thuở 18 nên đã lên đường vào Nam. Anh không cao lắm, nhưng đủ để che mưa, che nắng mỗi lần đi cùng em. Anh cũng không có 6 múi vì một múi của anh đủ "cân" tất cả rồi, em cứ yên tâm nhé, không tới nỗi quá khổ quá tải đâu.

Học 6 năm, 2 trường đại học mà vẫn chưa biết mùi bằng tốt nghiệp thế nào. Xuất phát của điều này là do sự lựa chọn, đâu đó cũng có sự bao biện của bản thân. Anh tự lập từ rất sớm nhưng lý thuyết kia không hấp dẫn anh. Vì thế anh không giỏi ăn nói như người khác. Thua thiệt thật! Nhưng em cứ an tâm, ông trời không lấy không của ai điều gì, anh có công việc ổn định ở một công ty lớn, tài chính tự chủ, bữa đói bữa no (cười).

Còn em, phải thuộc bảng cửu chương đấy nhé, rồi nắng mưa phải biết chạy vào nhà nghen. Em đừng cao quá 1,68 m kẻo đi cao gót mà cao hơn anh thì chụp hình kỳ lắm. Chỉ cần em biết cắm cơm, đo nước bằng đốt ngón tay thôi là đủ rồi, còn lại để anh lo. Em không phải quá xinh đẹp, giỏi giang, chỉ cần ưa nhìn và tâm lý là được.

Anh vốn dĩ là người của lý trí, sếp hay gọi anh là thằng "Chu Du", về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng chắc có gì đó gần đúng. Vì vậy, những lần vấp ngã, anh thường ngã đau hơn người khác. Nên em hãy là một người yêu đời, vô tư và thấu hiểu cùng anh, và sẽ là điểm tựa tinh thần cho những lúc như thế em nhé.

Có một câu nói mà anh rất thích là "Hãy dạy con bạn cách im lặng, nó sẽ học cách nói chuyện". Mỗi một lần ghép sai, ta lại tìm ra một mảnh ghép đúng, chỉ cần có niềm tin, sự kiên trì và dám thay đổi, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ dành cho người xứng đáng.

Em có thể giúp anh một chuyện được không? Đó là cùng anh chứng minh cho mẹ biết là anh vẫn thích con gái, và đó là em.

