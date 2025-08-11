Chỉ cần đôi ta yêu thương chân thành là đủ

Em chỉ cần một người đàn ông chịu đồng hành cùng em trong cuộc sống lẫn công việc sau này.

Em tên Dung, đã 36 tuổi xuân, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Em đã có một bé trai 8 tuổi, công việc và mọi thứ em đều ổn định rồi. Em không mong cầu người đàn ông của mình phải quá cao sang hay tài giỏi. Chỉ cần người đàn ông đó chịu đồng hành cùng em trong cuộc sống lẫn công việc sau này. Đôi khi chỉ cần cả hai yêu thương chân thành với nhau thôi là đủ rồi anh à.

Cuộc sống này vô thường lắm, nên khi chúng mình đã gặp được nhau và nói chuyện với nhau thì đó cũng là cái duyên rồi. Mong rằng chúng mình sẽ biết giữ lấy nó, biết đâu có thể đi được với nhau chặng đường xa hơn anh à. Anh đừng ngại ngùng gì hay tự tin hơn về mình và gửi thư tới em, để mình cùng nhau trò chuyện tâm sự với nhau nhiều hơn anh nhé. Em không giỏi văn nên cũng không biết nói gì nhiều cả. Mong thư của anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ