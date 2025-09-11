Em từng đổ vỡ hôn nhân, trải qua cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, cũng đã đến lúc em phải đi tìm mảnh ghép còn lại của mình.

Em 36 tuổi xuân, từng trải qua đủ khổ cực gian lao vất vả. Quá nửa đời người rồi, đã đến lúc em phải tìm cho mình chỗ dựa tinh thần vững chắc. Hiện tại công việc, mọi thứ đã ổn định và lo toan được cho cuộc sống của mình và con của em.

Em không trông mong rằng anh sẽ phải là ông này ông nọ hay giàu có, chỉ cần anh thực sự yêu thương em, muốn vun vén, cùng em xây dựng hạnh phúc tương lai gia đình sau này.

Anh không ngại thì cứ gửi thư tới cho em, mình cùng nhau trò chuyện, tìm hiểu thêm nhiều điều hơn về nhau anh nhé. Mong chờ thư của anh.

