Chỉ cần anh sống có tình cảm, biết lắng nghe

Cuộc sống của em giản dị nhưng luôn tin sự giản dị ấy sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu được chia sẻ với người biết trân trọng, lắng nghe.

Em là cô gái làm văn phòng, cuộc sống khá ổn định, tính cách điềm đạm, và chân thành trong các mối quan hệ. Em đủ trưởng thành để hiểu rằng, một mối quan hệ bền vững được xây dựng từ sự thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ chứ không chỉ là những cảm xúc nhất thời. Sau giờ làm, em thích dành thời gian cho bản thân và những điều giản dị: những buổi chiều đi bộ nhẹ nhàng, nghe nhạc nhẹ, hoặc tham gia một vài môn thể thao như đạp xe, yoga, hay thỉnh thoảng tự thưởng cho em một tách trà và cuốn sách hay. Em hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở sự náo nhiệt, mà ở cảm giác bình yên khi có ai đó thật lòng bên cạnh. Không quá ồn ào, không náo nhiệt, em tin rằng hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình lặng và chân thành nhất.

Cuộc sống của em giản dị nhưng em luôn tin rằng sự giản dị ấy sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu được chia sẻ với một người biết trân trọng, biết lắng nghe và cùng nhau vun đắp một mối quan hệ chân thành, bền lâu. Em mong tìm được một người bạn đồng hành, không cần phải quá hoàn hảo, chỉ cần là người sống có tình cảm, biết lắng nghe, biết tôn trọng và cùng nhau hướng đến một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài.

Nếu anh cũng tìm kiếm sự bình yên trong một mối quan hệ trưởng thành, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Nếu anh cũng tìm một người đồng hành để cùng đi qua những tháng ngày bình yên đó và cùng hướng về điều tử tế, có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau. Cảm ơn anh đã đọc đến đây. Nếu anh cảm thấy có chút gì đó muốn tìm hiểu, hãy gửi một lời chào và nhắn cho em nhé.

