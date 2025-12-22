Chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không từ bỏ

Điều em mong muốn khi có anh là chúng ta cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ vui buồn và cùng chở che, đồng hành với nhau.

Em ổn về mọi thứ theo một cách bình yên và đơn giản. Em cũng yêu thương chính mình và hạnh phúc với cuộc sống này. Em từng đổ vỡ, hiện sống một mình và có công việc ổn định. Mọi thứ với em đều ổn. Lắng lại sau thất bại, em học được nhiều thứ, cũng cảm ơn vì những điều không may mắn, vì chúng giúp em hiểu ra nhiều điều, để em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Em sinh năm 1993, quê ở Hà Tĩnh, làm việc tại Hải Phòng. Em làm công việc văn phòng, được nghỉ thứ bảy và chủ nhật nên thời gian rảnh của em cũng khá nhiều.

Gửi anh,

Có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này, cũng là lúc em đã đủ sẵn sàng để cùng anh đồng hành trên chặng đường phía trước. Để gặp một ai đó phù hợp với mình hẳn là điều không dễ dàng, và có thể đi cùng nhau lâu dài lại càng khó khăn hơn nữa. Mọi thứ như định mệnh sắp đặt nên không thể cưỡng cầu. Hy vọng anh cũng đang đi tìm em và sớm nhận ra em. Em sẽ học cách mở lòng và đi về phía anh. Người ta từng bảo: nếu muốn, họ sẽ tìm cách. Vậy nên em sẽ ở đây chờ anh, em tin anh sẽ đến tìm em.

Em có ngoại hình bình thường, dễ nhìn. Nhưng em nghĩ dù ngoại hình có xinh hay xấu cũng chóng tàn phai theo thời gian; điều quan trọng vẫn là tính cách, quan điểm sống, tâm tính của họ có tốt hay không. Em hy vọng anh hiểu được điều đó. Em không son phấn, không giày cao gót, càng không điệu đà, lung linh hay lộng lẫy. Em thích mình là một phiên bản mộc mạc, giản dị, nhẹ nhàng và kín đáo. Mọi thứ với em rất đơn giản.

Về tính cách, em ít nói nên cũng ít giao lưu bên ngoài, ít quen biết nhiều người. Em nhẹ nhàng nhưng đủ cứng rắn trong mọi hoàn cảnh. Em lạc quan, tích cực và hướng về những điều tươi đẹp. Em cũng nhiều cảm xúc, đôi khi bi lụy một chút trong giới hạn của mình, nhưng sau cùng vẫn ưu tiên lý trí. Em thích mọi thứ thẳng thắn, rõ ràng, cụ thể và chân thành.

Em thích cùng anh làm nhiều điều: cùng trò chuyện, cùng lang thang dạo phố, cùng ăn uống, cùng dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa. Hoặc đôi khi chỉ cần ở cạnh nhau nhưng vẫn có không gian riêng của mỗi người, vì sẽ có lúc chúng ta bận rộn với công việc riêng. Em có thời gian của riêng mình để làm những việc mình thích. Trong tình yêu, em không biết cách ứng xử nên từng thất bại, đó là điểm yếu của em. Nhưng em tin sẽ có một người không vì những điều đó mà đối xử tệ với em, mà ngược lại, sẽ thật lòng và hết lòng thương em, dù em là ai và như thế nào.

Em ổn về mọi thứ theo một cách bình yên và đơn giản. Em yêu thương chính mình và hạnh phúc với cuộc sống này. Điều em mong muốn khi có anh là chúng ta cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ vui buồn và cùng chở che, đồng hành với nhau. Em hy vọng anh sẽ sớm tìm thấy em. Nếu anh thấy đồng quan điểm, có thể đối xử tốt và chân thành, anh hãy gửi thư cho em.

