Chỉ cần anh đủ vững vàng để làm điểm tựa

Mong anh trưởng thành về cảm xúc, biết điều, biết lắng nghe, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh.

42 tuổi, em hiểu rằng tình yêu lâu bền không cần phải rực rỡ, chỉ cần đủ ấm, đủ thật và đủ tinh tế để chạm đến nhau bằng những điều bình dị nhất. Hiện em sống tại Hà Nội, làm nhân viên văn phòng trong ngành dược. Công việc ổn định, thời gian linh hoạt, nên em có thể chủ động chăm sóc bé con trai năm nay học lớp 3, đồng thời chăm chút cả sức khỏe và tinh thần cho chính mình. Em là người sống tình cảm nhưng không yếu đuối. Sau nhiều giai đoạn cảm xúc nhiều biến động, em học được cách trân trọng sự bình yên, trân trọng sự thấu hiểu cõi lòng và cả những điều giản dị như một bữa cơm nhà, một cuộc trò chuyện chân thành, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau không cần nói gì nhiều mà vẫn thấy an lòng.

Em mong được gặp một người đàn ông đã trưởng thành về cảm xúc, biết điều, biết lắng nghe, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, nhưng hy vọng anh là người tử tế, chân thành, có định hướng rõ ràng trong cuộc sống và đủ vững vàng để làm trụ cột kinh tế của gia đình. Với em, một người đàn ông đủ vững vàng và có định hướng rõ ràng luôn cuốn hút hơn cả. Nếu anh đang sống ổn định, có chốn đi về và một phong thái tự tin, chín chắn, thì em tin mình sẽ dễ cảm thấy an tâm khi ở cạnh nhau.

Em mong tìm người đang sống tại Hà Nội, TP HCM hoặc Đồng Nai, những nơi em có thể dễ dàng sắp xếp để gặp gỡ nếu mối quan hệ đủ chân thành và nghiêm túc để tiến xa hơn. Nếu anh cũng tìm một mối quan hệ nghiêm túc, không vội vã, không dối lòng, biết đâu chúng ta có thể là điều bình yên của nhau trong những năm tháng sắp tới.

