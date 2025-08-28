Chỉ cần anh chân thành, mọi khác biệt đều trở thành điều để thương

Hà Nội đã vào thu, anh có muốn cùng em dạo bước qua những thước phim quay chậm của mùa này?

Em sinh năm 1993, quê Thái Bình, hiện làm việc tại Hà Nội trong ngành logistics. Cuộc sống ổn định, em độc lập và vui vẻ, nhưng vẫn mong tìm một người để đồng hành trong những điều bình dị.

Em tình cảm nhưng cũng lý trí, trân trọng sự chân thành và tinh tế. Em yêu thiên nhiên, thích du lịch, nhưng không muốn đi một mình, bởi điều quý giá nhất chính là có ai đó cùng chia sẻ hành trình. Với em, niềm vui nhiều khi chỉ nằm ở những điều giản dị: một bữa cơm, một buổi dạo phố mùa thu, hay có người để trò chuyện sau một ngày dài.

Em mong gặp anh – một người không hút thuốc lá, không gia trưởng, biết chia sẻ việc nhà. Em tin rằng tình yêu bền vững cần được xây bằng sự đồng cảm và tôn trọng, chứ không phải bằng áp đặt. Chỉ cần anh chân thành và nghiêm túc, mọi khác biệt đều có thể trở thành điều để thương.

Nếu anh cũng yêu những điều nhỏ bé trong cuộc sống, hãy gửi cho em một lời chào. Biết đâu, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới cùng nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ