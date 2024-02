Chi 800 triệu đồng biến nhà thành 'chợ Xuân'

Bắc GiangBảo Ngọc, 28 tuổi, chi 800 triệu đồng mua đồ trang trí, thuê thợ thi công suốt 7 ngày để biến ngôi nhà 6 tầng thành không gian vui chơi, chụp ảnh cho mọi người.

Ngọc kể trước đây mỗi dịp lễ Tết thường đến quán cà phê, địa điểm đẹp trong thành phố để chụp ảnh. Năm nay cô vừa kết hôn và mang thai con đầu lòng nên quyết định biến mặt ngoài ngôi nhà của gia đình ở TP Bắc Giang thành điểm vui chơi cho mọi người. Ý định của cô được chồng và bố mẹ hai bên ủng hộ.

Tranh thủ đợt nghỉ Tết Dương lịch, vợ chồng Ngọc về phố Hàng Mã, Hà Nội tham khảo các mẫu trang trí Tết và tìm đội thiết kế.

Thiết kế bên ngoài căn nhà 6 tầng nơi gia đình Bảo Ngọc đang ở tại thành phố Bắc Giang với điểm nhấn là đôi rồng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc cho biết sau khi nghiên cứu và tham khảo, cô quyết định biến mặt tiền nhà mình thành không gian "chợ Xuân" với ba khu vực.

Mặt tiền tòa nhà trưng bày "Song Long quy tụ" (cặp rồng) kích thước 12 m và 15 m. Mô hình rồng này được chế tác bằng khung thép, thân bọc vải chống thấm thay vì xốp để bền đẹp, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Khu đại sảnh với tên gọi "chợ Tết Việt Nam" trưng bày các chậu cúc, đào, mai, quất kết hợp cùng bàn uống trà, gói bánh chưng truyền thống. Và cuối cùng là khu vực sân trước được sắp đặt các trò chơi dân gian phục vụ trẻ nhỏ.

Để không ảnh hưởng đến giao thông, việc trang trí, thiết kế phải tiến hành vào ban đêm. Ban ngày công trình sẽ phủ bạt kín nhằm tạo bất ngờ cho người xem.

Ban đầu Ngọc dự tính sẽ hoàn thiện sau 3-4 ngày nhưng cuối cùng đội thợ thi công mất đến một tuần bởi một số tiểu cảnh phải dỡ đi làm lại nhiều lần. "Tôi muốn làm phải thật chỉn chu để bà con đến tham quan, chụp ảnh hài lòng nhất", Ngọc nói.

Cũng vì thế mà công trình của vợ chồng Ngọc bị "đội vốn" từ 200-300 triệu đồng dự toán ban đầu lên gần 800 triệu đồng.

Bảo Ngọc chụp ảnh với mẹt bánh chưng, bánh tét tại sảnh bên ngoài ngôi nhà ở thành phố Bắc Giang. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi hoàn thiện hồi tháng 1, "chợ Xuân" bắt đầu mở cửa đón người dân đến tham quan, chụp ảnh miễn phí hết Tết Giáp Thìn. Trong thời gian này, Ngọc sẽ bố trí người trực chăm sóc, thay mới hoa nếu bị héo hoặc chỉnh sửa khu trang trí khi có dấu hiệu hư hỏng.

"Tôi muốn cho đi và nhận lại niềm vui của mọi người ngày đầu năm", Ngọc nói. Cô cũng cho biết từ khi mở cửa, lượng người đến vui chơi, chụp ảnh rất đông, hiện chưa thể thống kê.

Minh Đức, 25 tuổi, được Bảo Ngọc thuê chụp ảnh cho gia đình và khách đến tham quan, nói người dân trong tỉnh và khu vực lân cận tập trung đông vào cuối tuần, lúc thời tiết nắng ấm. Khách tham quan ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn là người trẻ, chị em phụ nữ có con nhỏ muốn thực hiện bộ ảnh trước Tết.

"Đây có lẽ là một trong những công trình tư nhân được trang trí hoành tráng, đẹp nhất và mở cửa miễn phí cho người dân trong thành phố", Đức nói.

Người dân thành phố Bắc Giang đưa con đến chụp ảnh, vui chơi tại khu vực sắp đặt các trò chơi của gia đình Bảo Ngọc đầu tháng 2/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Biết có điểm chụp ảnh đẹp gần nơi ở qua mạng xã hội, đầu tháng 2, Vương Hiền ở thành phố Bắc Giang đưa con gái đến. So với hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội, cô gái 27 tuổi cho biết cảnh quan bên ngoài to, đẹp và hoành tráng hơn. Ngoài vào cửa tự do, khách đến chơi còn được mượn áo dài miễn phí để chụp ảnh

"Vừa có không gian đẹp lại tài trợ cả quần áo chụp thì quá tuyệt. Vài ngày tới tôi sẽ cho hai con quay lại "chợ Xuân" để lưu giữ khoảnh khắc đẹp", Hiền nói.

Quỳnh Nguyễn