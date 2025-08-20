Chi 650 triệu đồng hoàn thiện căn hộ theo tông màu tối

Thay vì chọn gam sáng quen thuộc, căn hộ 135 m2 tại Hà Nội này đi theo hướng ngược lại: sử dụng tông xám làm chủ đạo bởi ưa thích sự trầm tĩnh, sang trọng. Với gia chủ, nhà không cần lúc nào cũng rực rỡ, mà quan trọng là cảm giác thư giãn. Tông màu tối không phải gu phổ biến, nhưng với chủ ngôi nhà này, đây là cách thể hiện cá tính và sở thích cá nhân.