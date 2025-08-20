Chi 650 triệu đồng hoàn thiện căn hộ theo tông màu tối

Thay vì chọn gam sáng quen thuộc, căn hộ 135 m2 tại Hà Nội này đi theo hướng ngược lại: sử dụng tông xám làm chủ đạo bởi ưa thích sự trầm tĩnh, sang trọng. Với gia chủ, nhà không cần lúc nào cũng rực rỡ, mà quan trọng là cảm giác thư giãn. Tông màu tối không phải gu phổ biến, nhưng với chủ ngôi nhà này, đây là cách thể hiện cá tính và sở thích cá nhân.
Hiện trạng căn hộ có vách ngăn giữa phòng khách và bếp, khiến không gian bị chia cắt, hạn chế ánh sáng và sự kết nối. Gia chủ yêu cầu mở rộng tối đa diện tích sử dụng, tạo không gian mở hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tính tiện nghi và sự ấm cúng.
Căn hộ chung cư này gồm phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh chung và 1 phòng làm việc riêng. Tông xám đen trung tính được sử dụng chủ đạo, kết hợp hệ chiếu sáng gồm đèn trang trí và đèn chiếu điểm ánh sáng ấm, giúp tăng chiều sâu và sự sinh động, giảm cảm giác đơn điệu của gam màu tối.
KTS đã loại bỏ hai vách này, tạo không gian mở liền mạch, đồng thời bố trí lại nội thất để các khu vực vừa gắn kết vừa có ranh giới rõ ràng.
Khu bếp kết hợp bàn đảo cong nối liền bàn bếp, đi kèm ghế bar cho bữa sáng hoặc ăn nhanh. Phòng khách lát gạch khổ lớn 1,2 x 1,2 m, giúp không gian rộng hơn về thị giác.
Tủ giày tích hợp đèn led âm và gương tường dài tạo cảm giác thoáng, đồng thời che điều hòa bằng thiết kế đồng bộ.
KTS kết hợp các mảng gương lớn, trần gương tại sảnh và hệ chiếu sáng nhiều lớp để cân bằng độ sáng và tạo chiều sâu.
Bếp được ngăn cách với sofa bằng vách kính cong, tránh nước bắn ra ngoài. Vách cao vừa phải để không che tầm mắt của người nấu nướng khi xem tivi, tương tác cùng các thành viên trong phòng khách.
Đèn hiện trạng màu sáng và công suất yếu, KTS đã thay đèn phòng khách thành ánh sáng trung tính và bố trí thêm đèn spotlight vào những điểm nhấn như tranh, bàn trà.
Phòng ngủ master có tủ kính, đèn thả đá và bàn phấn nhỏ.
Đèn led âm vách đầu giường tạo điểm nhấn, công tắc đèn cũng được tính toán để tiện sử dụng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: TG Architects
Ảnh: Humi Studio