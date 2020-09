Chi 30.000 USD vượt biển sang Australia

Quảng BìnhPhan Văn Mười và Vũ Thị Vân tổ chức cho 17 người xuất cảnh sang Indonesia rồi vượt biển sang Australia với giá từ 15.000 đến 30.000 USD mỗi người.

Ngày 10/9, Mười (44 tuổi, trú Cửa Lò, Nghệ An) và Vũ Thị Vân (40 tuổi, trú Diễn Châu, Nghệ An) bị Công an Quảng Bình bắt về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Mười và Vân bị bắt vì tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép. Ảnh: Quang Văn

Nhà chức trách cáo buộc, tháng 3, hai nghi can móc nối với một người ở Indonesia đưa 17 người Việt Nam xuất cảnh hợp pháp sang Indonesia theo diện du lịch. Tại Jakarta (Indonesia), Mười và Vân thu tiền cọc mỗi người 2.000 USD và đưa mọi người đến Makassar (Indonesia) đợi tàu biển đến đón sang Australia.

Tuy nhiên, do Covid-19 và không tìm được tàu lớn vượt biển, 6 người trong đoàn từ bỏ ý định đến Australia và quyết định về nước. 11 người còn lại đồng ý sang Australia bằng thuyền nhỏ, nhưng thuyền bị hỏng máy, trôi dạt vào vùng biển Đông Timor và bị bắt.

Hoàng Táo