Chi 3 tỷ đồng làm vườn rau, ao cá trên tầng 30

Lớn lên ở vùng quê Nghệ An, vốn yêu thiên nhiên nên anh Tùng không muốn sống trong bốn bức tường ở đô thị. Khi mua nhà, anh chọn căn hộ ở tầng 30 có sân thượng và không gian sinh hoạt rộng rãi để thiết kế các công năng theo ý muốn.

Sân thượng rộng 150 m2, anh Tùng cùng kiến trúc sư chia thành hai khu vực riêng biệt, một bên tạo cảnh quan với vườn hoa, ao cá, nơi ăn uống, cà phê và một bên là khu vườn cây trồng rau, cây ăn quả, nuôi gà. Chi phí đầu tư hơn ba tỷ đồng bao gồm vận chuyển, xây dựng và thi công khu vườn.