Chi 3 tỷ đồng làm vườn rau, ao cá trên tầng 30

Lớn lên ở vùng quê Nghệ An, vốn yêu thiên nhiên nên anh Tùng không muốn sống trong bốn bức tường ở đô thị. Khi mua nhà, anh chọn căn hộ ở tầng 30 có sân thượng và không gian sinh hoạt rộng rãi để thiết kế các công năng theo ý muốn.
Sân thượng rộng 150 m2, anh Tùng cùng kiến trúc sư chia thành hai khu vực riêng biệt, một bên tạo cảnh quan với vườn hoa, ao cá, nơi ăn uống, cà phê và một bên là khu vườn cây trồng rau, cây ăn quả, nuôi gà. Chi phí đầu tư hơn ba tỷ đồng bao gồm vận chuyển, xây dựng và thi công khu vườn.
Toàn bộ khu vườn được thi công trong 8 tháng, sau đó anh Tùng liên tục bổ sung và thay thế các giống cây phù hợp theo mùa. Ở vườn rau và cây ăn quả, anh tận dụng kinh nghiệm ở quê để trồng và chăm sóc các loại mồng tơi, rau muống, cải, bầu, bí, cà chua.
Tùng ưu tiên cây ra quả quanh năm, trồng rau ngắn ngày theo mùa, còn hoa sen chỉ nở vào mùa hè và thu. Đồng thời tự nghiên cứu trên mạng và lắp đặt hệ thống tưới tự động.
"Tôi xác định từ đầu là chọn 100% phương pháp hữu cơ để chăm bón an toàn", Tùng nói. Do đó, khó khăn lớn nhất của anh là phòng trừ sâu bệnh.
Anh mất hàng tháng để nghiên cứu các dung dịch hữu cơ như nước ngâm xay tỏi ớt, thuốc lào ngâm, dầu lá nem hay giấm gỗ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng hiệu quả và phù hợp với cây khiến hàng chục cây bị bỏ đi.
Để làm ao sen sâu khoảng 50 cm, Thanh Tùng bàn với kiến trúc sư để tính toán các biện pháp thi công như chống thấm và chống mưa bão, bởi sân thượng ở tầng cao chịu thời tiết khắc nghiệt hơn các tầng dưới.
Chi phí gia cố chống thấm, chống ngập và đảm bảo an toàn trước gió bão cao gấp đôi so với công trình thấp tầng. Việc vận chuyển phân bón, đất và thiết bị lên tầng 30 cũng vất vả hơn, không thể dùng cần cẩu, mọi thứ phải di chuyển bằng thang máy và đi bộ lên sân thượng.
Với ao sen, anh Tùng chú trọng duy trì mực nước ổn định và chất lượng nước, bổ sung bùn dinh dưỡng và kiểm soát rêu, ốc, các sinh vật gây hại. Các biện pháp này giúp hoa sen nở đúng mùa, lá khỏe và cây phát triển ổn định trên sân thượng
Các loại rau củ quả thường đủ dùng cho gia đình, anh tự trồng và chăm sóc, liên tục thay rau ngắn ngày khi chán một loại. "Tất cả đều không dùng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật", Tùng nói. "Nó là quá trình nhiều công sức".
Khi vườn hoàn thiện, anh bắt tay vào khu vực nuôi bồ câu. Anh Tùng nuôi hai đôi bồ câu, nhưng bồ câu hàng xóm đến kéo đến ở lại, hiện tổng số lượng là 20 con.
Do bận rộn, anh Tùng dùng các giải pháp tự động cho cây, chim và cá, bao gồm máy bơm và thiết bị smartgarden, có thể hẹn giờ tưới hoặc cài đặt theo điều kiện như trời mưa hay nắng.
Mỗi khi căng thẳng, anh Tùng ra vườn cây trên sân thượng để thư giãn. Vườn không chỉ cung cấp thực phẩm sạch mà còn giúp cân bằng giữa công việc sử dụng máy móc và lao động thủ công, giảm thời gian ngồi máy tính.
"Không gian này mang đến cho tôi cảm giác trong lành, mát mẻ và xanh hơn giữa lòng đô thị", anh nói.
Ngọc Ngân