Chi 150.000 USD làm thẩm mỹ để hành nghề 'thử lòng bạn trai'

MỹLana Madison, 29 tuổi, chi 150.000 USD phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu thân hình nỏng bỏng, thuận tiện cho việc hành nghề "thử lòng bạn trai".

Madison cho biết từ khi có ngoại hình thu hút, nhiều phụ nữ tìm đến cô vì muốn nhờ cô tìm bằng chứng ngoại tình.

"Họ nhắn tin và nhờ tôi tán tỉnh bạn trai họ để xem anh ta có lừa dối hay không". Cô liên lạc qua mạng xã hội hoặc số điện thoại được cung cấp. Chỉ trong vài giờ, Madison đã gửi lại kết quả, bằng chứng nếu có bất kỳ hành vi lả lơi hay gian dối nào.

"Đôi khi, tất cả những gì cần làm chỉ là một bức ảnh selfie và một biểu tượng cảm xúc tán tỉnh. Có những người đàn ông muốn gặp tôi ngay trong đêm. Thật sự kinh ngạc khi họ sập bẫy nhanh đến thế", cô gái 29 tuổi nói.

Nhưng giá dịch vụ của Madison không hề dễ chịu. Chi phí cho mỗi lần thử lòng là 5.000 USD.

Lana Madison, 29 tuổi, ở Mỹ. Ảnh: Nypost

Sau nhiều thành công, Madison hiện là lựa chọn hàng đầu của nhiều cô gái, sở hữu 76.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Một phụ nữ từng nhờ Madison giúp đỡ đã bật khóc sau khi xem ảnh chụp màn hình tin nhắn chồng có ý định ngoại tình. "Tôi đã biết trước điều đó, tôi chỉ cần bằng chứng", cô gái này nói với Madison. Sự việc có thể gây đau lòng, nhưng Madison cho rằng tốt hơn hết là nên biết rõ bạn trai là một người lăng nhăng, còn hơn là "sống trong mù mờ".

Một số người chỉ trích Madison là kẻ bao đồng nhưng cô khẳng định mình chỉ là một thám tử tư chuyên nghiệp và quyến rũ. Cô luôn làm việc một cách nghiêm túc, không gặp gỡ trực tiếp và mọi hành động đều được sự đồng ý của khách hàng.

Madison cho biết, nếu một người đàn ông vượt qua được sự tán tỉnh của cô, anh ta là người chung thủy. Còn không, cô gái sẽ có câu trả lời. "Tôi không ở đây để phá hoại các mối quan hệ cũng không chủ động liên hệ với bất kỳ ai, tôi chỉ đưa cho người cần bằng chứng", Madison khẳng định.

Một số khách hàng nói với Madison rằng: "Nếu anh ấy lừa dối tôi với bạn, ít ra tôi cũng biết anh ấy có gu". Những người khác cảm ơn cô vì đã cứu họ khỏi việc lãng phí nhiều năm cuộc đời với một kẻ tồi.

Thanh Thanh (Nypost)