Chỉ 1 que diêm có cứu được phép tính '1 + 9 = 4'?

Chào các 'phù thủy' que diêm và những bộ óc logic siêu phàm đang đi tìm niềm vui trong những con số! Hãy thử thách bằng bài toán này nhé!

Bạn có thấy phép tính "1 + 9 = 4" trong ảnh đang "sai quá sai" và có phần... hờn dỗi không? Chắc hẳn lúc tạo ra tổ hợp này, toán học đã vô tình đi "ngủ gật" nên mới để lại một kết quả gây chấn động làng số học đến thế. Đừng quá căng thẳng hay nhăn trán nhé, hãy xem đây là một màn ảo thuật nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt sau giờ làm việc. Thử thách dành cho bạn cực kỳ "chill": chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm duy nhất để lập lại trật tự thế giới cho phép tính này. Hãy để đôi mắt "tinh anh" của bạn dạo chơi trên những thanh gỗ màu vàng, liệu số "9" hay số "4" đang che giấu một bí mật nào đó?

Một cú chạm nhẹ nhàng, một sự thay đổi vị trí nhỏ xíu cũng có thể biến sự vô lý thành một chân lý hoàn hảo khiến ai cũng phải trầm trồ. Đây chính là bài tập "yoga cho não" tuyệt vời giúp bạn vừa giải trí, vừa kích thích tư duy sáng tạo một cách hiệu quả nhất. Liệu bạn có thể tìm ra "nước đi thiên tài" đó trong vòng 10 giây để trở thành bậc thầy giải đố không nào?

Đừng quên chia sẻ đáp án của bạn để xem ai là "ông hoàng, bà chúa" của những que diêm nhé! Chúc bạn có những phút giây giải đố thật sảng khoái và tràn đầy niềm vui cùng bạn bè!

Bạn có muốn tôi bật mí ngay "nước đi thần sầu" để giải quyết phép tính này không?

Mộc Trà