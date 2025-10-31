Chỉ 1 que diêm biến sai thành đúng, bạn có thể?

Cảnh báo trước: đừng xem nhẹ mấy que diêm nhỏ bé này, vì chúng sắp khiến não bạn "quay như chong chóng" đấy!

Nhìn qua thì phép tính 6 - 7 = 12 trông sai lè, sai toét, sai không thể chối cãi. Nhưng mà khoan đã... chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, cả bài toán sẽ trở nên hoàn hảo đến khó tin! Nghe đơn giản vậy thôi chứ nhiều người ngồi vắt óc, nhăn trán, uống hết cả ly cà phê mà vẫn chưa nghĩ ra.

Có người bảo "chắc do mắt mình sai chứ bài đúng rồi", người khác lại thử xoay ảnh, úp điện thoại, thậm chí nằm ngửa ra... mà vẫn không tìm thấy cách nào hợp lý. Bài đố này không chỉ là trò chơi trí tuệ, mà còn là bài test kiên nhẫn và khả năng "sáng tạo phi logic" của bạn nữa.

Bạn dám thử không? Một que diêm thôi nhưng nếu bạn tìm ra, bạn chính thức gia nhập hội "thánh IQ 200" của mạng xã hội! Cùng thử xem bạn mất bao lâu để phá đảo bài toán "nhỏ mà có võ" này nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà