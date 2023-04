Chevron Championship 2023 có bể bơi mới cho tân vô địch

Tiền thân của Chevron Championship là Colgate-Dinah Shore Winner's Circle. Giải vào lịch LPGA Tour ngay năm khai trương 1972, đến 1983 được lên diện major. Ngoài golf đỉnh cao, nó còn là điểm hẹn thường niên của hàng nghìn người đồng tính hoặc lưỡng tính nữ trong nửa thế kỷ "thường trú" ở tổ hợp golf Mission Hills, California. Ngoài Chevron Championship, bộ major nữ hiện nay còn Women’s PGA Championship, US Women’s Open, Evian Championship và Women’s Open. Trong nhóm danh giá này, US Women’s Open do Hiệp hội golf Mỹ chủ quản, Women’s Open thuộc về Royal & Ancient trong khi ba sự kiện còn lại đều của LPGA Tour.