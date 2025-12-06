Chevrolet bán xe nhưng không có sách hướng dẫn sử dụng

MỹĐợt triệu hồi thuộc dạng kỳ lạ và cũng nhẹ nhàng nhất liên quan một số xe bán tải Chevrolet Silverado khi không có sách hướng dẫn đi kèm.

Không ít người sở hữu ôtô không màng đến sách hướng dẫn sử dụng, nhưng việc thiếu linh kiện đặc biệt này đã dẫn đến hai đợt triệu hồi riêng biệt tại General Motors (GM). Sự cố ảnh hưởng đến hơn 3.500 xe đời mới của hai thương hiệu con.

Lần triệu hồi lớn nhất liên quan đến 3.408 xe bán tải Chevrolet Silverado 1500, 2500 và 3500, vì không nhận được sách hướng dẫn sử dụng trong quá trình sản xuất.

GM đã biết về vấn đề này vào tháng 10 khi một đại lý báo cáo rằng 4 xe bán tải Silverado 2500 bị thiếu sách hướng dẫn sử dụng. Điều này dẫn đến một cuộc điều tra, kết quả xác định rằng công nhân đã không làm theo hướng dẫn và không cho sách hướng dẫn sử dụng vào trong bộ tài liệu của đại lý.

Sách hướng dẫn sử dụng của bán tải Chevrolet Silverado 1500. Ảnh: Chevrolet

Việc khắc phục khá đơn giản vì các đại lý sẽ cung cấp cho khách hàng bị ảnh hưởng một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thông báo dự kiến được gửi vào đầu tháng 1/2026.

Đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến 94 chiếc xe điện hạng sang Cadillac Vistiq, cũng với thông tin hướng dẫn sử dụng nhưng ở mức độ công nghệ cao hơn. Theo giải thích, radio có thể đã không được đặt ở trạng thái chính xác trong quá trình sản xuất để tải xuống hướng dẫn sử dụng điện tử.

Điều này có lẽ liên quan đến hệ thống thông tin giải trí và một nhân viên đã phát hiện ra rằng xe rời khỏi nhà máy mà không chuyển radio sang chế độ vận chuyển. Chế độ này rất quan trọng vì tự động kích hoạt khởi động lại radio, cùng với các chức năng khác, tự động tải xuống hướng dẫn sử dụng điện tử cho xe và cho phép chủ xe đăng nhập vào ứng dụng myCadillac khi giao xe.

Ban đầu, Cadillac cố gắng giải quyết vấn đề bằng một bản tin dịch vụ kỹ thuật và một email gửi cho khách hàng, hướng dẫn cách khởi động lại radio. Hãng không tin rằng vấn đề này là nghiêm trọng vì ngay cả khi không khởi động lại thủ công, radio vẫn sẽ tự khởi động lại sau 24 giờ lái xe tích lũy.

Tuy nhiên, cuối cùng GM đã quyết định tiến hành triệu hồi và đã nhận được 12 khiếu nại liên quan đến vấn đề này. Để giải quyết, các đại lý sẽ thiết lập lại radio để kích hoạt tự động tải xuống hướng dẫn sử dụng. Cũng cần lưu ý rằng những chiếc xe này không có sách hướng dẫn bản in ấn như một số xe khác.

Mỹ Anh (theo Carscoops)