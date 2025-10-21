'Chết đuối trên cạn' sau cơn loạn nhịp tim

Người phụ nữ 70 tuổi ở TP HCM rơi vào tình trạng "chết đuối trên cạn", ngất xỉu do suy tim, may mắn được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân đột ngột đau ngực, khó thở, chóng mặt rồi ngất xỉu tại nhà trọ - nơi bà sống một mình. Người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu rồi chuyển đến Chợ Rẫy rạng sáng 20/10. Ngay khi tiếp nhận, Khoa Cấp cứu kích hoạt báo động đỏ, phối hợp liên khoa hội chẩn khẩn.

BS.CK2 Nguyễn Khắc Lê Sơn, Phó Khoa Điều trị rối loạn nhịp, cho biết men tim (chất được giải phóng khi tế bào cơ tim chết) tăng rất cao, chứng tỏ nhiều tế bào cơ tim bị tổn thương. Bệnh nhân có khả năng bị nhồi máu cơ tim cấp vì tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền nặng như suy tim, rối loạn dẫn truyền trong tim (block nhánh trái), tăng huyết áp và đái tháo đường. Bên cạnh đó, bà có tiền sử hút thuốc lá nên không loại trừ khả năng bị co thắt khí quản do COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính).

Sau điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, giao tiếp tốt, không còn ran ẩm ở phổi. Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn khó thở nhẹ, phải nằm đầu cao và thở oxy, phổi còn ran rít nhẹ - có thể do bệnh nền COPD hoặc vừa thoát cơn phù phổi cấp. Các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát, khảo sát mạch vành khi bệnh nhân ổn định hơn, trước khi điều trị tình trạng block nhánh trái.

Bác sĩ Sơn thăm khám người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Sơn, những người mắc bệnh tim mạn tính kèm tăng huyết áp, tiểu đường rất dễ rơi vào nguy kịch do nhiều nguyên nhân. Người bệnh có thể bị phù phổi cấp gây thiếu oxy, dẫn đến ngất xỉu - được ví như tình trạng "chết đuối trên cạn". Ngoài ra, suy tim nặng kèm rối loạn dẫn truyền có thể gây các cơn nhanh thất hoặc rung thất - những rối loạn nhịp nguy hiểm khiến máu không lên não và có thể tử vong ngay lập tức. Một khả năng khác là nhồi máu cơ tim cấp gây ra cơn rối loạn nhịp đe dọa tính mạng.

"Bệnh nhân đã rất may mắn được phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời, bởi chỉ sau vài phút não thiếu oxy có thể tổn thương không hồi phục", bác sĩ nói.

Lê Phương