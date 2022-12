Chết cóng giữa bão tuyết ở Mỹ

William Clay nằm úp mặt xuống tuyết và chết cóng ở thành phố Buffalo vào đúng ngày sinh nhật tuổi 56, khi nước Mỹ hứng chịu bão tuyết tồi tệ.

William Clay là một trong 16 nạn nhân thiệt mạng vì bão tuyết ở Buffalo, thành phố thuộc bang New York. Sau khi hình ảnh người đàn ông này nằm úp mặt xuống tuyết lan truyền trên mạng, người thân đã nhận diện được thi thể ông.

Sophie Clay, em gái ông, đã kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm kiếm William trong bài đăng trên Facebook sáng 24/12. Bà cho hay ông thường lui tới một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Vài giờ sau, bà chia sẻ thông tin ông đã qua đời trên trang GoFundMe mà gia đình lập để quyên góp tiền làm đám tang cho William. "Tôi là em gái người đàn ông thiệt mạng trong trận bão tuyết ngày 24/12", Sophie viết. "Anh trai tôi qua đời vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 56".

William Clay, 56 tuổi, trước khi qua đời trong bão tuyết. Ảnh: Mirror

Các thành viên trong gia đình William cũng lên mạng chia sẻ nỗi đau mất đi người thân và đề nghị mọi người không chia sẻ hình ảnh ông chết cóng trong tuyết. Hiện chưa rõ nguyên nhân người đàn ông này qua đời giữa bão tuyết.

Clay thiệt mạng trong bối cảnh thành phố Buffalo ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C và nhiều trận bão tuyết lớn trong những ngày gần đây.

Ít nhất 16 người được báo cáo tử vong ở Buffalo và các hạt xung quanh, sau khi trận bão tuyết mùa đông "chưa từng có" đổ bộ vào nước Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ước tính có 34 người chết vì bão tuyết trên toàn nước Mỹ.

Mark Poloncarz, quan chức hạt Erie, cho hay một số nạn nhân thiệt mạng ở Buffalo được tìm thấy trong xe và cạnh những đống tuyết lớn, thêm rằng số người tử vong có thể tăng thêm.

Lính cứu hỏa dọn tuyết ngập tới đầu gối ở Buffalo ngày 20/12. Ảnh: AFP

Thống đốc New York Kathy Hochul hôm 24/12 cho biết đa số xe cứu hỏa ở Buffalo mắc kẹt do tuyết rơi dày, yêu cầu người dân tuân thủ lệnh cấm lái xe để đảm bảo an toàn.

Bà gọi đây là "cơn bão tàn khốc nhất trong lịch sử Buffalo" vì mức độ tàn phá và cường độ dữ dội của nó đối với các dịch vụ khẩn cấp.

Hồng Hạnh (Theo Mirror)