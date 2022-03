Cherry ồ ạt vào Việt Nam với giá rẻ

Ngoài cherry Mỹ, Australia, năm nay sản phẩm của Chile, New Zealand cũng ồ ạt vào Việt Nam với giá giảm mạnh.

Chị Oanh, chủ cửa hàng trái cây trên đường Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) cho biết, hơn tuần nay, cherry vào mùa nên hàng được nhập về ồ ạt. Mỗi tuần, chị nhập khoảng 5 tạ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Năm nay, giá cherry giảm khoảng 5-10% so với năm ngoái. Mỗi kg cherry nhập từ Mỹ khoảng 500.000 đồng", chị Oanh nói.

Trong khi đó, chị Lan, chủ cửa hàng trái cây ở quận Tân Bình, chuyên nhập hàng Australia và New Zealand cho biết, mọi năm, giá cherry 600.000-800.000 đồng mỗi kg, nay khoảng 350.000-550.000 đồng một kg (tuỳ loại).

"Chưa khi nào cherry lại về số lượng lớn và rẻ như năm nay. Nếu trước kia chỉ có hàng Australia và Mỹ, nay đủ các chủng loại", chị Lan nói.

Cherry được nhiều cửa hàng ở TP HCM bán với giá 275.000-300.000 đồng một kg. Ảnh: Trần Liên

Ngoài ra, cherry Chile cũng đang được nhập mạnh vào Việt Nam với giá bán lẻ 200.000-300.000 đồng một kg.

Chị Minh Anh - đầu mối chuyên nhập khẩu cherry từ Chile cho biết, với khách mua số lượng một thùng trên 5 kg, giá sỉ khoảng 250.000-280.000 đồng một kg, còn giá lẻ 320.000 đồng. "Năm nay, lượng hàng nhập về tăng gấp đôi. Ngoài ra, nguồn hàng rất đa dạng", chị nói.

Theo chị Minh Anh, nhu cầu sử dụng cherry giá rẻ đang lấn át các sản phẩm có giá cao. Do đó, sức mua sản phẩm từ Chile tăng 50% so với năm ngoái và tăng 30% so với hàng từ Australia và Mỹ.

Lý giải nguyên nhân cherry ngoại ngày càng giảm giá, chị Anh cho rằng, sản phầm này đang vào mùa, nguồn cung thị trường lại dồi dào. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang siết chặt các biện pháp chống Covid-19 nên cherry giảm xuất khẩu sang thị trường tỷ USD này và rẽ sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam.

Theo Daily Mail, các chuyến cherry từ Chile, Australia sang Trung Quốc liên tục bị tiêu huỷ do trên bao bì sản phẩm này có dính Covid-19.

Đầu năm nay, để siết chặt hơn trong phòng chống Covid-19, Trung Quốc cũng đã đưa ra nhiều quy định về kiểm dịch hàng hóa gây khó cho các nước xuất khẩu, đặc biệt với trái cây. Do đó, hầu hết sản phẩm xuất khẩu sang quốc gia này đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tại các thị trường thế giới, cherry Mỹ cũng đang được bán giảm giá. Giá bán lẻ niêm yết trên Walmart (Mỹ) là 80.000 đồng cho bịch gần 500gram. Còn các loại cherry Chile, New Zealand có giá rẻ hơn nhiều so với hàng Mỹ.

