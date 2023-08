Cherry Mỹ về Việt Nam giá thấp kỷ lục

Mỗi kg cherry Mỹ về Việt Nam được các cửa hàng, siêu thị bán giá 250.000-340.000 đồng một kg, rẻ nhất từ trước tới nay.

Chị Loan, người chuộng trái cây ngoại, cho biết năm ngoái phải bỏ ra nửa triệu đồng để mua một kg cherry có xuất xứ từ Mỹ, nay cũng số tiền ấy nhưng mua được 2 kg. "Đây là mức giá thấp nhất từ trước tới nay", chị nói.

Ghi nhận tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu cũng cho thấy cherry Mỹ được rao bán với giá 250.000-340.000 đồng một kg (tùy kích cỡ), giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt với cherry vàng - loại cao cấp hơn, cũng chỉ có giá 350.000 đồng một kg.

Cherry Mỹ được bán tại cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bán cherry Mỹ với giá 1,2 triệu đồng một thùng 5 kg, chị Mỹ Hạnh - đầu mối bán hàng ở quận Tân Bình - cho rằng mức giá này rẻ hơn năm 2019 (năm đầu tiên giá cherry Mỹ về mức 300.000 đồng một kg).

"Năm nay, tôi nhập về Việt Nam với số lượng 500 thùng, tăng 30% so với năm ngoái. Vì giá thấp nên rất hút khách", chị Hạnh chia sẻ.

Chị Lan Anh - chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu ở quận Bình Thạnh - cũng cho biết cherry đang có giá hấp dẫn hơn so với các dòng trái cây nhập khẩu cao cấp khác. Do đó, sức mua sản phẩm này đang tăng 30% so với cùng kỳ 2022.

"Với mức giá này, ngoài khách có thu nhập cao, giới bình dân cũng dễ dàng mua về thưởng thức", chị Lan Anh nhìn nhận.

Cherry Mỹ được bán tại hệ thống siêu thị Go! Gò Vấp (TP HCM). Ảnh: Thi Hà

Tương tự, tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, MM Mega Market, Go! cũng đang bán loại trái cây này với giá 299.000-349.000 đồng một kg.

Lý giải việc giá cherry xuống thấp, các nhà nhập khẩu cho biết do nguồn cung dồi dào, hàng đang vào vụ thu hoạch ở Mỹ. Đây cũng là nông sản được Bộ Nông nghiệp nước này hỗ trợ xúc tiến ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM, nhà chức trách nước này đang hợp tác với các đối tác ở Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm Mỹ chất lượng cao đến người tiêu dùng. Do đó, giá xuất khẩu cherry vào thị trường Việt Nam đang rất ưu đãi.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy năm nay, tổng sản lượng cherry của nước này dự báo là 371.000 tấn, tăng 60% so với năm ngoái. Tại Washington, Bang sản xuất lớn nhất, dự kiến tổng sản lượng năm 2023 là 240.000 tấn, tăng 66% so với năm 2022. Tại Oregon, tổng sản lượng dự báo năm nay là 51.000 tấn, tăng 59% so với năm ngoái.

Thi Hà