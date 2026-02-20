Cherry An Nhiên - diễn viên nhí triển vọng

Cherry An Nhiên cùng mẹ đi du xuân vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Năm qua, cô bé tham gia các phim Cầu vồng ở phía chân trời, Gia đình trái dấu, được ghi nhận với nét diễn giàu cảm xúc.
Cherry An Nhiên cùng mẹ đi du xuân vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Năm qua, cô bé tham gia các phim Cầu vồng ở phía chân trời, Gia đình trái dấu, được ghi nhận với nét diễn giàu cảm xúc.
Ở bộ phim gần nhất - Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên vào vai Nhi, con riêng của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng). Nhân vật có hoàn cảnh đáng thương khi mẹ mất sớm, từ nhỏ thiếu vắng tình thương của bố.
Nhiều trích đoạn của An Nhiên lấy nước mắt người xem. Nghệ sĩ Hoàng Hải nói ấn tượng năng lực diễn xuất của ''con gái'', nhận định cô bé ''tài không đợi tuổi''. Diễn viên nhí tự đọc kịch bản và thể hiện bằng những cảm nhận về nhân vật.
Ở bộ phim gần nhất - Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên vào vai Nhi, con riêng của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng). Nhân vật có hoàn cảnh đáng thương khi mẹ mất sớm, từ nhỏ thiếu vắng tình thương của bố.
Nhiều trích đoạn của An Nhiên lấy nước mắt người xem. Nghệ sĩ Hoàng Hải nói ấn tượng năng lực diễn xuất của ''con gái'', nhận định cô bé ''tài không đợi tuổi''. Diễn viên nhí tự đọc kịch bản và thể hiện bằng những cảm nhận về nhân vật.
Cảnh Nhi tủi thân vì lạ nhà khi về ở với gia đình ông Phi, trong series Gia đình trái dấu. Video: VTV Giải trí
Cherry An Nhiên (tên thật Nguyễn Ngọc An Nhiên) sinh năm 2017, xuất thân là người mẫu nhí. Bé từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Món quà của cha. Trong đó ở series Đừng làm mẹ cáu, màn kết hợp của An Nhiên và diễn viên Quỳnh Kool được khán giả yêu thích.
Cherry An Nhiên (tên thật Nguyễn Ngọc An Nhiên) sinh năm 2017, xuất thân là người mẫu nhí. Bé từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Hương vị tình thân, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Món quà của cha. Trong đó ở series Đừng làm mẹ cáu, màn kết hợp của An Nhiên và diễn viên Quỳnh Kool được khán giả yêu thích.
Cherry An Nhiên trong trích đoạn phim Đừng làm mẹ cáu. Video: VTV Giải trí
Chị Nguyễn Ly Ly - mẹ của diễn viên nhí - cho biết luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng việc học và hoạt động nghệ thuật của con. Ở trường, bé có giáo viên kèm 1-1. Ngoài ra, bé được học thêm gia sư để bổ sung kiến thức. Nếu có lịch quay, mẹ sẽ đồng hành An Nhiên đến bối cảnh hoặc nhờ sự giúp đỡ của êkíp, trợ lý.
Chị Nguyễn Ly Ly - mẹ của diễn viên nhí - cho biết luôn cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng việc học và hoạt động nghệ thuật của con. Ở trường, bé có giáo viên kèm 1-1. Ngoài ra, bé được học thêm gia sư để bổ sung kiến thức. Nếu có lịch quay, mẹ sẽ đồng hành An Nhiên đến bối cảnh hoặc nhờ sự giúp đỡ của êkíp, trợ lý.
Theo chị Ly Ly, cho con tham gia nghệ thuật từ sớm, chị đặt một số tiêu chí để phù hợp với bé. Cụ thể, chị ưu tiên những chương trình, dự án không quá gấp gáp về mặt thời gian, giúp con bảo đảm sức khỏe, học tập.
Sau mỗi sự kiện, bộ phim, An Nhiên gửi lại cát-xê cho mẹ. Khi thấy mẹ đi làm từ thiện, diễn viên nhí cũng xin trích một khoản để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn.
Theo chị Ly Ly, cho con tham gia nghệ thuật từ sớm, chị đặt một số tiêu chí để phù hợp với bé. Cụ thể, chị ưu tiên những chương trình, dự án không quá gấp gáp về mặt thời gian, giúp con bảo đảm sức khỏe, học tập.
Sau mỗi sự kiện, bộ phim, An Nhiên gửi lại cát-xê cho mẹ. Khi thấy mẹ đi làm từ thiện, diễn viên nhí cũng xin trích một khoản để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn.
Trước những ý kiến về việc để cô bé trang điểm đậm, làm mất nét trẻ thơ, chị Ly Ly cho rằng con không bị ảnh hưởng. Bởi khi xuất hiện tại show nào, cô bé đều mặc đồ, trang điểm theo yêu cầu của nhà thiết kế.
Trước những ý kiến về việc để cô bé trang điểm đậm, làm mất nét trẻ thơ, chị Ly Ly cho rằng con không bị ảnh hưởng. Bởi khi xuất hiện tại show nào, cô bé đều mặc đồ, trang điểm theo yêu cầu của nhà thiết kế.
An Nhiên đắt show thời trang, chụp quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Ngoài ra, cô bé thích hát, vẽ tranh. Thường ngày, chị Ly Ly chú trọng bổ sung thực phẩm dinh dưỡng cho con, giúp bé tăng đề kháng, duy trì năng lượng và tinh thần vui vẻ.
An Nhiên đắt show thời trang, chụp quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Ngoài ra, cô bé thích hát, vẽ tranh. Thường ngày, chị Ly Ly chú trọng bổ sung thực phẩm dinh dưỡng cho con, giúp bé tăng đề kháng, duy trì năng lượng và tinh thần vui vẻ.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp