Cherry An Nhiên - diễn viên nhí triển vọng

Ở bộ phim gần nhất - Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên vào vai Nhi, con riêng của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng). Nhân vật có hoàn cảnh đáng thương khi mẹ mất sớm, từ nhỏ thiếu vắng tình thương của bố.

Nhiều trích đoạn của An Nhiên lấy nước mắt người xem. Nghệ sĩ Hoàng Hải nói ấn tượng năng lực diễn xuất của ''con gái'', nhận định cô bé ''tài không đợi tuổi''. Diễn viên nhí tự đọc kịch bản và thể hiện bằng những cảm nhận về nhân vật.