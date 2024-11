Cher kể chuyện 'hôn nhân không tình yêu'

Trong hồi ký, danh ca Cher kể chuyện bị chồng - nhà sản xuất Sonny Bono - kiểm soát, ép làm việc đến kiệt sức, và lừa dối.

Hồi ký Cher: The Memoir, Part 1 ra mắt ngày 19/11, theo đó, ca sĩ hé lộ những câu chuyện đằng sau 11 năm làm vợ của Sonny Bono - nhạc sĩ và là người cùng bà làm nên thành công của Sonny & Cher. Nhiều trang tin nhận định dù cả hai là bộ đôi biểu tượng nhạc pop thập niên 1970, hôn nhân của họ không có tình yêu. Nghệ sĩ cho biết người chồng đầu tiên xem trọng công việc hơn vợ, bóc lột sức lao động của bà trong nhiều năm và ngoại tình. Suốt thời gian chung sống, Cher luôn "phẫn nộ, sợ hãi và cảm thấy hoàn toàn bị mắc kẹt" trong mối quan hệ với Bono.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi Cher 16 tuổi và Bono ở tuổi 27, lúc ông trong quá trình ly hôn vợ đầu tiên và làm việc trong ngành âm nhạc. Lúc này, Cher nói dối bản thân 18 tuổi và hai người trở thành bạn. Bono cho Cher sống cùng nhà vì biết cuộc sống bà gặp khó khăn, đổi lại Cher giúp dọn dẹp và nấu ăn. Ca sĩ nhớ lại ban đầu Bono nhận xét bà không cuốn hút, nói có giường riêng cho mình khi ở chung.

Bìa hồi ký Cher: The Memoir, Part One. Ảnh: AP

Cuộc đời của Cher chuyển sang trang mới khi Bono thuyết phục sếp - nhà sản xuất Phil Spector - cho bà hát với ban nhạc nữ Ronettes tạm một ngày do giọng ca Darlene Love của nhóm bị hỏng xe, không đến phòng thu kịp. Từ đó, Cher hợp tác Bono và tạo nhiều bản hit I Got You Babe, Bang Bang, The Beat Goes On. Cả hai còn thành công trong lĩnh vực truyền hình với chương trình tạp kỹ The Sonny & Cher Comedy Hour, thắng Emmy năm 1972.

Cher cho biết danh tiếng đã thay đổi con người Bono. Năm 1969, hai người chính thức kết hôn và đón con gái đầu lòng - Chas, nay đã chuyển giới thành nam và dùng tên Chaz. Cả hai từng tổ chức lễ cưới riêng tư năm 1964 và Cher từng sảy thai ba lần trước tuổi 21. Dù có con, Bono bắt vợ làm việc quần quật đến mức cân nặng ở tuổi 26 của Cher chỉ đạt khoảng 44 kg, với chiều cao khoảng 1,7 m. Bà bị kiệt sức khi biết chồng ký hợp đồng biểu diễn ở Las Vegas "vào mỗi mùa hè mà chỉ có Chúa mới biết trong bao nhiêu năm", cùng lúc đó, cặp sao còn thực hiện show riêng trên đài CBS và nuôi con.

Ca sĩ cho biết thời điểm đó từng muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát. Bà nhớ cảm giác đi chân trần trên ban công khách sạn rồi nhìn xuống đất. Cher hồi tưởng: "Tôi choáng váng vì cô đơn. Tôi cảm thấy thật dễ dàng để bước qua và biến mất. Trong vài phút điên rồ, tôi không nghĩ ra bất kỳ lựa chọn nào khác. Tôi lặp đi lặp lại hành động này khoảng năm đến sau lần lúc ở Vegas". Mỗi lần như thế, bà nghĩ đến con, mẹ, em gái và những người hâm mộ nên không có quyết định sai lầm. Cuối cùng, trong một đêm nọ, Cher nhận ra bản thân có thể rời bỏ Bono.

Cả hai lặng lẽ chia tay sau chuyện ở Vegas trước khi ly hôn năm 1974.

Ca sĩ Cher và người chồng đầu tiên - Sonny Bono. Ảnh: Bettmann Archive

Cũng trong hồi ký, Cher cho biết chồng cũ có tính ghen tuông, muốn kiểm soát cuộc sống của bà. Bono từng cấm Cher dự tiệc do đồng nghiệp tổ chức, không cho dùng nước hoa, đốt quần áo tennis của vợ. Vì để chia tay, ca sĩ nói với chồng rằng bà muốn ngủ với nghệ sĩ guitar tên Bill dù bà thực sự không có ý đó. Hôm sau, Cher phát hiện Bono qua đêm với bạn gái của người nghệ sĩ guitar này để trả thù. Ông còn thuê thám tử theo dõi vợ cũ khi bà đến San Francisco với Bill. Ngoài ra, ông từng ngoại tình với trợ lý riêng do không cảm thấy đủ đầy với Cher.

Trong thời gian chia tay trước ly hôn, Cher hẹn hò nhà sản xuất nhạc David Geffen. Bạn trai mới phát hiện bà bị Bono lừa ký hợp đồng làm việc với mức lương rất thấp cho công ty Cher Enterprise - nơi Bono giữ 95% cổ phần, 5% thuộc về luật sư của ông. Trong một lần chất vấn, Bono nói làm thế vì lo sợ Cher rời xa mình.

"Tôi làm việc cả đời và rồi nhận ra mình chẳng nhận được gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ cần bảo vệ bản thân khỏi Sonny nhưng những hợp đồng anh ta bí mật soạn thảo đã tước đoạt nguồn thu nhập và lợi ích của tôi. Nhiều năm qua, tôi đau đầu suy nghĩ vì sao anh lại đối xử với tôi như thế nhưng đến nay vẫn không hiểu", Cher viết trong hồi ký.

Dù hôn nhân không hạnh phúc, cặp sao vẫn làm bạn sau ly hôn và cùng nuôi con. Ông từng gặp và xin lỗi vợ cũ vì đã gây nhiều tổn thương. Năm 1998, Bono qua đời sau một tai nạn trượt tuyết. Trong sách, Cher cho biết sau bao nỗi đau, bà vẫn còn tình cảm với người đàn ông này. Bà viết: "Mối quan hệ của tôi và anh ấy khó hiểu vì ngay cả tôi cũng không hiểu. Ngay cả khi giận anh hay khi bị anh lấy hết tiền, tôi và anh vẫn có sự liên kết không thể phá vỡ. Điều chắc chắn là tôi tôn thờ anh, xem người như một anh hùng. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng vì sự nghiệp và cả hai yêu điều đó. Dù vậy, anh ta vẫn là kẻ tồi".

I Got You Babe - Sonny & Cher Sonny & Cher biểu diễn ca khúc "I Got You Babe" năm 1965. Video: YouTube Cher Fan Club

Danh ca Mỹ Cher, 78 tuổi, là một trong những biểu tượng âm nhạc và thời trang thành công mọi thời. Bà được mệnh danh Nữ thần nhạc pop, đại diện cho nữ quyền trong ngành công nghiệp nam giới thống trị. Trong sự nghiệp kéo dài suốt sáu thập niên, bà bán được 100 triệu đĩa nhạc, đoạt một giải Grammy, một giải Emmy, một tượng vàng Oscar, ba giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá. Cher là nghệ sĩ duy nhất có đĩa đơn quán quân trên bảng xếp hạng Billboard từ thập niên 1960 đến 2010.

MV "Believe" MV "Believe" (1998). Video:YouTube Cher

Sau Bono, bà cưới nhạc sĩ Gregg Allma và có một con trai vào năm 1975. Chín ngày sau, bà đệ đơn ly hôn do Allma nghiện ma túy nhưng tái hợp nhanh chóng. Năm 1979, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Hiện bà hẹn hò Alexander Ewards, 38 tuổi, là giám đốc âm nhạc, làm việc cho hãng Def Jam Recordings trực thuộc Universal Music Group. Anh từng là nhà sản xuất cho hãng thu âm Last Kings Records. Cả hai công khai chuyện tình cảm vào tháng 11/2022.

Phương Thảo (theo Page Six, CNN)