Chèo thuyền 139 ngày vượt Thái Bình Dương

Ba anh em Scotland lập kỷ lục thế giới về chèo thuyền nhanh nhất vượt Thái Bình Dương, không dừng giữa chặng và không cần hỗ trợ trong 139 ngày.

Ewan, Jamie và Lachlan Maclean đã di chuyển hơn 14.400 km, khởi hành từ Peru vào giữa tháng 4 và đến Australia vào ngày 30/8. Họ trở thành nhóm đầu tiên trong lịch sử thực hiện thành công hành trình vượt Thái Bình Dương từ Nam Mỹ. Đây cũng là chuyến vượt Thái Bình Dương bằng cách chèo thuyền nhanh nhất từng được ghi nhận.

Ba anh em đến từ Edinburgh, Scotland, thay phiên nhau chèo liên tục trong 139 ngày. Chiếc thuyền Rose Emily do họ thiết kế cùng chuyên gia Mark Slats, được xem là thuyền chèo nhanh và nhẹ nhất từng chế tạo. Tên chiếc thuyền được đặt theo người em gái đã mất của ba anh em.

Ba anh em Maclean thực hiện chuyến đi nhằm lập kỷ lục và gây quỹ 1,35 triệu USD cho dự án nước sạch ở Madagascar. Tính đến nay, họ đã gây quỹ được hơn 1,15 triệu USD.

Năm 2020, nhóm từng lập ba kỷ lục thế giới khi chèo thuyền vượt Đại Tây Dương trong 35 ngày.

Ewan, Jamie và Lachlan Maclean đến Cairns ngày 30/8. Ảnh: AP

Suốt 4 tháng rưỡi, họ sống bằng cá tươi câu trực tiếp trên hành trình và các phần ăn sấy thăng hoa, vượt qua những lần say sóng, thiếu thực phẩm và giông bão giữa biển. Có lần, Lachlan bị sóng lớn đánh bật khỏi thuyền trong đêm nhưng may mắn được Ewan cứu kịp.

Ngày 31/8, bộ ba cập bến ở Cairns trong sự chào đón của gia đình và bạn bè, trễ 28 ngày so với kế hoạch ban đầu là kết thúc hành trình ở Sydney. "Chúng tôi vẫn còn cảm giác say sóng, loạng choạng khắp nơi nhưng rất hạnh phúc khi đặt chân lên đất liền", Ewan nói với hãng ABC.

"Hai tuần cuối thật sự rất khó khăn. Chúng tôi liên tiếp bị bão đánh bật trở lại, cảm giác như hy vọng tan biến", Jamie kể, lý giải quyết định đổi điểm đến là Cairns thay vì Sydney.

Tổ chức phi lợi nhuận Maclean Foundation do gia đình điều hành đang hợp tác với các đối tác xây giếng khoan tại Madagascar, nơi chỉ 14% dân số tiếp cận được nước sạch. Chuyến vượt Thái Bình Dương lần này hướng tới cung cấp nước sạch cho hơn 40.000 người.

"Tác động tích cực đến cộng đồng là điều thúc đẩy chúng tôi", Ewan nói.

Thanh Danh (Theo CNN, AP)