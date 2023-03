Chèo SUP và lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý

Bình ThuậnBãi Cạn trên đảo Phú Quý là địa điểm cho những người yêu thích chèo SUP và lặn biển.

Bãi Cạn (còn gọi là Rạn Cạn hoặc khu Lồng Bè) là một bãi san hô có diện tích khoảng 1 km2, nằm ở phía đông của đảo Phú Quý, cách bờ biển thôn Phú Long, xã Long Hải khoảng 300 m. San hô ở đây bao gồm nhiều loại như san hô đá, san hô bàn, san hô bắp cải kết hợp với những thảm rong nho xanh trải dài và nhiều loài cá đủ sắc màu tạo nên khung cảnh đẹp mắt, theo trang thông tin điện tử huyện Phú Quý.

Huỳnh Ka, một hướng dẫn viên lặn biển người bản địa đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức tour ở Bãi Cạn, cho biết Bãi Cạn cách bờ 300 m nhưng mực nước ở đây chỉ sâu khoảng 1 đến 3 m, phù hợp cho hoạt động chèo SUP và lặn ngắm san hô. Điều khiến Bãi Cạn đặc biệt là vào những ngày thủy triều rút mạnh (15 tới 17 Âm lịch hàng tháng) hoặc khi tới mùa biển cạn, từng mảng san hô sẽ nổi lên mặt nước rất đẹp mắt.

Bãi tập kết SUP tại bãi Cạn.

Để tới được điểm ngắm san hô, du khách cần di chuyển khoảng 300 m ra biển. Các công ty lữ hành đã kết hợp hình thức chèo SUP và lặn biển thành tour gộp. Du khách sẽ nhận SUP từ bờ biển Phú Long, tự chèo ván với sự giám sát của hướng dẫn viên rồi tập trung lại ở các lán bè giữa bãi san hô để bắt đầu trải nghiệm lặn biển.

Huỳnh Ka cho biết thời gian thích hợp nhất để tham gia lặn ngắm san hô và chèo SUP là từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Ngoài thời gian đó các hoạt động này ở Bãi Cạn sẽ ngừng do biển động dễ xuất hiện sóng to, gió lớn không đảm bảo an toàn.

Du khách đến tham gia trải nghiệm sẽ được trang bị ván chèo SUP, mái chèo, áo phao, kính lặn, ống thở, chân vịt. Những du khách bơi lặn giỏi sẽ được hướng dẫn viên chụp ảnh dưới nước bằng thiết bị chuyên dụng để có được những bức hình đẹp. Với những người không biết bơi có thể nằm trên ván và úp mặt xuống nước để ngắm san hô hoặc chụp tạo dáng với SUP với góc từ trên cao xuống.

Trương Liên Nhi (25 tuổi, Đồng Nai) sau khi đi lặn biển ở Bãi Cạn cho hay đã chơi từ 7h đến quá trưa vì "cảnh đẹp và không khí trong lành nên không muốn về". Nước biển trong và xanh, từ trên bờ cũng có thể nhìn thấy san hô ở dưới đáy. Không giỏi bơi lặn nhưng Nhi vẫn chụp được nhiều ảnh đẹp cùng san hô và cá do có sự hướng dẫn.

Trước khi lặn ngắm san hô du khách đều được tập thở, chỉ cách mặc áo phao và được yêu cầu,tuyệt đối nghe theo hướng dẫn viên. "Du khách không được giẫm đạp, bẻ hái san hô và hạn chế sử dụng kem chống nắng để góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường biển Phú Quý", Lê Phương Thảo (29 tuổi, Phú Thọ) cho biết.

Hiện có 7 đơn vị lữ hành được cấp phép tổ chức tour ở Bãi Cạn, với mức giá chung 250.000 đồng một người lớn và 150.000 đồng một trẻ em dưới 12 tuổi. Vào mùa cao điểm, trung bình có khoảng 300-500 khách tham gia trải nghiệm chèo SUP, ngắm san hô mỗi ngày.

Từ đầu năm đến 2023 tới nay đảo Phú Quý đón hơn 10.000 lượt khách du lịch, chủ yếu là du khách ở các tỉnh lân cận, TP HCM và miền Đông Nam Bộ. Dự kiến lượng khách sẽ còn tăng cao trong đợt hè năm 2023.

Sang Sang

Ảnh: Huỳnh Ka