Chèo kayak, check-in vườn hoa dịp cận Tết tại Ecopark

Cận Tết, nhà sáng lập Ecopark đồng loạt trang trí các dự án khắp ba miền, đồng thời tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân.
Tại Ecopark Hưng Yên rộng gần 500 ha, cách hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 14 km về phía Đông, công viên Hồ Thiên Nga được chủ đầu tư Ecopark trang trí theo concept "trên bến dưới thuyền". Địa điểm này thu hút hàng trăm cư dân, du khách đến check-in mỗi ngày.
Dọc cung đường ven hồ là sắc đỏ của hàng nghìn bao lì xì, các loại hoa xuân nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật. Cụm tiểu cảnh với linh vật ngựa cùng sân khấu hồ thiên nga cũng trở thành điểm nhấn cho toàn công viên.
Cận Tết, nhà sáng lập Ecopark đồng loạt trang trí các dự án khắp ba miền, đồng thời tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân.
Tại Ecopark Hưng Yên rộng gần 500 ha, cách hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 14 km về phía Đông, công viên Hồ Thiên Nga được chủ đầu tư Ecopark trang trí theo concept "trên bến dưới thuyền". Địa điểm này thu hút hàng trăm cư dân, du khách đến check-in mỗi ngày.
Dọc cung đường ven hồ là sắc đỏ của hàng nghìn bao lì xì, các loại hoa xuân nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật. Cụm tiểu cảnh với linh vật ngựa cùng sân khấu hồ thiên nga cũng trở thành điểm nhấn cho toàn công viên.
Đến đô thị, du khách có thể dạo bộ, check-in bên hồ, trải nghiệm chèo kayak trong tiết trời mát mẻ của miền Bắc hay cắm trại giữa đại công viên.
Bà Nguyễn Kiều Linh (45 tuổi) cho biết đây là năm thứ 5 trở thành cư dân Ecopark. Nhiều năm nay, gia đình bà không đi đâu xa dịp Tết vì gần như mọi nhu cầu vui chơi được đáp ứng tại chỗ. "Ra khỏi nhà là vườn, ra vườn là đại công viên nên cả gia đình thường mời bạn bè, người thân bên Hà Nội về quây quần bên bếp nướng, check in cùng nhau", bà Linh nói.
Đến đô thị, du khách có thể dạo bộ, check-in bên hồ, trải nghiệm chèo kayak trong tiết trời mát mẻ của miền Bắc hay cắm trại giữa đại công viên.
Bà Nguyễn Kiều Linh (45 tuổi) cho biết đây là năm thứ 5 trở thành cư dân Ecopark. Nhiều năm nay, gia đình bà không đi đâu xa dịp Tết vì gần như mọi nhu cầu vui chơi được đáp ứng tại chỗ. "Ra khỏi nhà là vườn, ra vườn là đại công viên nên cả gia đình thường mời bạn bè, người thân bên Hà Nội về quây quần bên bếp nướng, check in cùng nhau", bà Linh nói.
Tại Nghệ An, Eco Central Park (rộng gần 200 ha, ở phường Trường Vinh) thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nhờ cánh đồng hoa rộng đến 46.000 m2.
Tại Nghệ An, Eco Central Park (rộng gần 200 ha, ở phường Trường Vinh) thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày nhờ cánh đồng hoa rộng đến 46.000 m2.
Những cung đường ngập hoa được nhiều du khách ví như khung cảnh trong các bộ phim truyền hình lãng mạn. Khu vực này thu hút đông người nhất vào mỗi buổi sáng sớm, chiều tối.
Những cung đường ngập hoa được nhiều du khách ví như khung cảnh trong các bộ phim truyền hình lãng mạn. Khu vực này thu hút đông người nhất vào mỗi buổi sáng sớm, chiều tối.
Nhiều gia định chọn cánh đồng hoa làm điểm chụp ảnh áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cuối năm.
Nhiều gia định chọn cánh đồng hoa làm điểm chụp ảnh áo dài, lưu lại những khoảnh khắc đẹp cuối năm.
Một em nhỏ chụp ảnh với cánh đồng hoa Eco Central Park.
Bà Mai Thanh Hà (40 tuổi, cư dân Central Park Residences) cho biết gia đình đón Tết đầu tiên tại khu đô thị và cảm nhận được sự đầu tư của nhà sáng lập. Từ cổng chào xuân thiết kế công phu, cung đường vạn hoa, đến các tiểu cảnh ở phố đi bộ Hùng Vương, góc công viên đều mang tinh thần Tết Việt đan xen nghệ thuật đương đại.
"Mỗi chi tiết trang trí đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, cùng thiên nhiên xanh mát, tạo nhiều cảm hứng cho gia đình, du khách", bà Hà nhận xét.
Một em nhỏ chụp ảnh với cánh đồng hoa Eco Central Park.
Bà Mai Thanh Hà (40 tuổi, cư dân Central Park Residences) cho biết gia đình đón Tết đầu tiên tại khu đô thị và cảm nhận được sự đầu tư của nhà sáng lập. Từ cổng chào xuân thiết kế công phu, cung đường vạn hoa, đến các tiểu cảnh ở phố đi bộ Hùng Vương, góc công viên đều mang tinh thần Tết Việt đan xen nghệ thuật đương đại.
"Mỗi chi tiết trang trí đều được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, cùng thiên nhiên xanh mát, tạo nhiều cảm hứng cho gia đình, du khách", bà Hà nhận xét.
Đô thị này cũng dành không gian vui chơi cho trẻ nhỏ. Nhà sáng lập đã đưa vào khai trương Tom & Jini với quy mô 3.000 m2 - khu trò chơi trẻ em trong nhà quy mô lớn tại Nghệ An. Tổ hợp này có 8 khu chủ đề, từ vận động thể chất đến khám phá công nghệ thực tế ảo VR.
Đô thị này cũng dành không gian vui chơi cho trẻ nhỏ. Nhà sáng lập đã đưa vào khai trương Tom & Jini với quy mô 3.000 m2 - khu trò chơi trẻ em trong nhà quy mô lớn tại Nghệ An. Tổ hợp này có 8 khu chủ đề, từ vận động thể chất đến khám phá công nghệ thực tế ảo VR.
Tại Tây Ninh, Eco Retreat (220 ha, Bến Lức, Tây Ninh), không gian trải nghiệm thương mại kết hợp điểm check-in ngoài trời nổi bật hơn nhờ hàng nghìn gốc hoa xuân. Công viên Hồ Thiên Nga đã mở cửa đón người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm.
Theo ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, điểm đặc biệt trong cách trang trí Tết là sự kết nối giữa lễ hội và thiên nhiên. Hoa xuân được bố trí trải dài bên hồ nước. Tiểu cảnh đón Tết đặt giữa thảm cỏ rộng... "Chúng tôi muốn tạo nên bức tranh xuân thanh nhã, thư thái, khác biệt với không khí đông đúc thường thấy nơi phố thị", đại diện Ecopark nói.
Tại Tây Ninh, Eco Retreat (220 ha, Bến Lức, Tây Ninh), không gian trải nghiệm thương mại kết hợp điểm check-in ngoài trời nổi bật hơn nhờ hàng nghìn gốc hoa xuân. Công viên Hồ Thiên Nga đã mở cửa đón người dân địa phương và du khách đến trải nghiệm.
Theo ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc kinh doanh Ecopark, điểm đặc biệt trong cách trang trí Tết là sự kết nối giữa lễ hội và thiên nhiên. Hoa xuân được bố trí trải dài bên hồ nước. Tiểu cảnh đón Tết đặt giữa thảm cỏ rộng... "Chúng tôi muốn tạo nên bức tranh xuân thanh nhã, thư thái, khác biệt với không khí đông đúc thường thấy nơi phố thị", đại diện Ecopark nói.
Cũng theo vị này, Ecopark xem việc trang hoàng đón Tết nhằm tăng hành trình trải nghiệm cho mỗi cư dân. Đơn vị tìm cách đầu tư vừa để không gian Tết gần gũi, không đơn điệu, vừa đọng lại trong mỗi cư dân, du khách ấn tượng về dịp Tết xanh, an lành.
Cũng theo vị này, Ecopark xem việc trang hoàng đón Tết nhằm tăng hành trình trải nghiệm cho mỗi cư dân. Đơn vị tìm cách đầu tư vừa để không gian Tết gần gũi, không đơn điệu, vừa đọng lại trong mỗi cư dân, du khách ấn tượng về dịp Tết xanh, an lành.
Hoài Phương
Ảnh: Ecopark