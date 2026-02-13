Chèo kayak, check-in vườn hoa dịp cận Tết tại Ecopark

Cận Tết, nhà sáng lập Ecopark đồng loạt trang trí các dự án khắp ba miền, đồng thời tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân.

Tại Ecopark Hưng Yên rộng gần 500 ha, cách hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội 14 km về phía Đông, công viên Hồ Thiên Nga được chủ đầu tư Ecopark trang trí theo concept "trên bến dưới thuyền". Địa điểm này thu hút hàng trăm cư dân, du khách đến check-in mỗi ngày.

Dọc cung đường ven hồ là sắc đỏ của hàng nghìn bao lì xì, các loại hoa xuân nổi bật trên nền xanh của thảm thực vật. Cụm tiểu cảnh với linh vật ngựa cùng sân khấu hồ thiên nga cũng trở thành điểm nhấn cho toàn công viên.