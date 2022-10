Chênh lệch tiền lương theo bằng cấp ở Mỹ

Trong quý 3 năm 2022, những người có bằng cử nhân tại Mỹ kiếm được thu nhập cao hơn 56,6% những người có bằng cao đẳng.

Báo cáo Tiền lương của người lao động do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 18/10 cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về thu nhập của người lao động phân theo trình độ học vấn và bằng cấp.

Theo đó, người lao động có bằng cử nhân kiếm được 1.556 USD mỗi tuần. Người lao động có bằng cao đẳng, trung học phổ thông và chưa có bằng trung học phổ thông kiếm được lần lượt là 993 USD, 866 USD và 692 USD mỗi tuần. Với mức này, người có bằng cử nhân kiếm được nhiều hơn 56,6% so với người lao động chỉ có bằng cao đẳng. Người có bằng cao đẳng kiếm được nhiều hơn 14,6% so với người chỉ có bằng trung học. Người có bằng trung học lại kiếm được nhiều hơn 25% so với người không hoàn thành chương trình trung học.

Chưa có bằng trung học phổ thông: Kiếm được 692 USD/tuần

Ở Mỹ, 8,2 triệu người lao động chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp ba). Người không có bằng tốt nghiệp trung học có thể làm đầu bếp, tài xế, công nhân vệ sinh, bồi bàn và nhân viên kho hàng. Mức thu nhập bình quân hàng tuần của đối tượng này tăng trưởng 79,2% sau 20 năm, từ 386 USD năm 2002, lên 692 USD năm 2022.

Nghề pha chế không yêu cầu bằng cấp. Ảnh: Shutterstock

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ, tỷ lệ những người từ 25 đến 29 tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông đã tăng từ 89% lên 94% trong giai đoạn 2010 – 2021. Tỷ lệ thất nghiệp ở những người từ 25 tuổi trở lên và không có bằng tốt nghiệp trung học là 4,3%.

Có bằng trung học phổ thông: Kiếm 866 USD/tuần

Số lượng người lao động có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không có bằng cao đẳng tại Mỹ là 34,4 triệu người. Thu nhập trung bình của nhóm này năm 2022 là 866 USD một tuần, tăng 62,7 % so với mức 532 USD một tuần năm 2002.

Người lao động có bằng trung học phổ thông có thể làm nghề tiếp viên hàng không với mức lương khoảng 61.640 USD một năm, dự báo có thêm 22.100 việc làm mới vào năm 2031. Họ cũng có thể trở thành nhà quản lý tài sản và bất động sản với mức lương khoảng 59.230 USD một năm, dự báo có 11.100 công việc mới vào năm 2031. Nếu theo nghề thợ mộc, họ kiếm được khoảng 48.260 USD một năm, dự kiến có thêm 20.500 việc làm mới vào năm 2031.

Người lao động 25 tuổi trở lên chỉ tốt nghiệp trung học mà không sở hữu bằng đại học có tỷ lệ thất nghiệp 4,5%.

Có bằng cao đẳng: Kiếm được 993 USD/tuần

Số lượng người lao động có bằng cao đẳng tại Mỹ là 34,1 triệu người, thu nhập trung bình năm 2022 đạt 993 USD một tuần, tăng 59,6% so với mức 622 USD một tuần năm 2002.

Tại Mỹ, có khoảng 99 nghề chỉ yêu cầu trình độ cao đẳng thay vì đại học. Người lao động sở hữu bằng cao đẳng có thể làm nghề lắp đặt và sửa chữa thiết bị y tế với mức lương khoảng 49.910 USD một năm hoặc nghề kỹ thuật viên địa chất và thuỷ lực với thu nhập khoảng 50.080 USD một năm.

Có bằng cử nhân trở lên: Kiếm được 1.556 USD/tuần

Nước Mỹ có 61,9 triệu người lao động có bằng đại học trở lên. Những người này có thu nhập bình quân 1.556 USD một tuần năm 2022, tăng 65,3% so với mức 941 USD năm 2002.

Giáo viên quan sát học sinh viết trên bảng. Ảnh: Shutterstock

Danh mục nghề nghiệp cho người có bằng cử nhân trở lên tại Mỹ rộng mở với mức lương cao. Chẳng hạn, nghề giáo viên trung học có thu nhập 61.820 USD một năm, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có bằng cấp y khoa kiếm được 306.220 USD một năm.

Lệ Thu

Theo BLS, KESQ