Chênh lệch mua bán vàng lên 1,6 triệu đồng ngày vía Thần Tài

Chênh lệch giá bán ra và mua vào của các nhà vàng sáng nay được nới lên mức cao nhất vài tháng, từ 1 triệu đến 1,6 triệu đồng một lượng.

Sáng 10/2, tức mồng 10 tháng Giêng - chính hội ngày vía Thần Tài, giá vàng yết tại các nhà vàng tăng 100.000-200.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua, trong bối cảnh giá thế giới có phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Lúc 9h30, Công ty Vàng bạc đá quý SJC yết giá vàng miếng tại 61,7 – 62,7 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán lên tới 1 triệu đồng một lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giữ nguyên giá mua ở mức 61,1 triệu đồng và tăng giá bán ra 200.000 đồng lên 62,7 triệu đồng. Do đó chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào được nới rộng lên tới mức 1,6 triệu đồng - mức cao nhất vài tháng qua.

Thông thường, những lúc giá biến động mạnh hoặc giao dịch đột biến, các doanh nghiệp vàng sẽ nới rộng biên độ mua bán để giảm thiểu rủi ro.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý cũng có phiên tăng thứ ba liên tiếp với tổng mức tăng 25 USD. Đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam, mỗi ounce vàng giao ngay giao dịch quanh 1.834 USD một oune, tương đương 50,55 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa thuế, phí), thấp hơn 12,1 triệu đồng so với giá trong nước.

Ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào giữa tuần đồng thời trong bối cảnh dịch bệnh, không khí giao dịch ghi nhận tại Hà Nội và TP HCM kém sôi động hơn năm ngoái.

Tại Hà Nội, không khí giao dịch tại "phố vàng" Trần Nhân Tông vào đầu giờ sáng có đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng xếp hàng dài như mọi năm.

Ông Trần Văn Sản (Nguyễn Minh Khai) khoe 2 chỉ vàng vừa mua được vào lúc 8h30 sáng. "Chục năm nay vào ngày Thần Tài tôi đều mua 1-2 chỉ vừa lấy may vừa tích luỹ. Mọi năm phải xếp hàng và chờ rất lâu nhưng nay chưa tới 30 phút tôi đã mua được vàng", ông nói.

Đại diện của DOJI chia sẻ, năm nay ngày Thần Tài rơi vào giữa tuần, thời tiết tại Hà Nội cũng mưa rét nên lượng khách hàng tập trung tại "phố vàng" Trần Nhân Tông không đông như mọi năm. Thay vào đó, họ tới giao dịch tại các cửa hàng gần nhà. Tại một cửa hàng ở quận Hà Đông, nhiều khách hàng xếp hàng từ sáng sớm.

Bà Lê Thị Hiền – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cho biết, đầu năm, người dân có tiền thường mua vàng để tích sản và cầu may. Mọi năm khách hàng thường mua 1 chỉ, nhưng nay có những khách mua trọn bộ 8 chỉ hoặc mua số lượng lớn để tích sản trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Tại TP HCM, lượng khách mua vàng Thần Tài đầu ngày khá tấp nập. Tiệm vàng Mi Hồng (chợ Bà Chiểu - Bình Thạnh) từ 7h sáng đón khoảng 50-60 khách hàng ghé mua vàng từ sớm. Khu vực để xe bên ngoài gần như kín chỗ. Các loại vàng miếng và trang sức thu hút khách hàng nhiều nhất. Trung bình mỗi người thường mua khoảng 1-2 chỉ vàng.

Quản lý cửa hàng cho biết, lượng khách năm nay tương đương mọi năm. Sức mua có thể vẫn duy trì như thường lệ nên cửa hàng huy động gần 20 nhân viên phục vụ.

Tại SBJ Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), khách hàng ghé đông từ khoảng 8h sáng. Đại diện đơn vị này cho biết, các sản phẩm vàng chế tác và trang sức hút khách hơn hẳn. Để giảm thời gian chờ đợi, cửa hàng khuyến khích người mua thanh toán qua QR code. Anh Nhẫn (quận 7) hôm nay ghé mua 1 chỉ vàng nhẫn như thói quen của anh từ 5 năm qua.

"Tôi mua vừa để tích sản vừa để cầu may nên cũng không quan tâm diễn biến giá vàng", anh nói và cho biết thêm tiền tiết kiệm được anh phân bổ vào nhiều kênh như chứng khoán, tiết kiệm ngân hàng và vàng.

Tại SCJ Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), khoảng 8h30 có khá đông khách nhưng đại diện cho rằng vẫn ít hơn hàng năm. Khách mua nhiều vàng miếng, 1-2-5 chỉ và tượng thần tài, phù điêu cọp. Sáng nay, cửa hàng này hết sạch vàng 1 chỉ. Tượng cọp 5 chỉ cũng được mua hết ngay khi mở cửa.

Chị Nga chen giữa dòng người đông đúc để mua gần 10 chỉ vàng. Hơn chục năm qua, chị Nga cho biết luôn mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu may. "Sau một năm khó khăn vì dịch bệnh, tôi vẫn may mắn có được sức khỏe tốt nên cũng muốn mua vàng vào đúng ngày này để cầu may mắn trong năm", chị nói và cho biết bản thân cũng không quan tâm nhiều đến diễn biến giá vàng vì nếu không mua ngay ngày này thì sẽ mất lộc.

Cửa hàng PNJ Next Hai Bà Trưng (quận 1) đón những khách hàng đầu tiên từ 6h30. Đến khoảng 9h30 đã có khoảng 100 khách hàng ghé mua sắm. Nữ trang và các sản phẩm chế tác cho mùa Tết vẫn thu hút người mua hơn hẳn. Đa số khách hàng chọn mua một chỉ vàng với mục đích cầu may là chủ yếu.

