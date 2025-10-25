Chen vào khe hẹp, ôtô con bị kẹp giữa hai xe đầu kéo

Hải PhòngLái xe con cố gắng vượt lên giữa các xe đầu kéo nên bị kẹp chặt ở giữa, hôm 24/10 đường 5 cũ địa phận Nam Cường.

Chen vào điểm mù, xe con bị kẹp giữa hai xe tải Video: Đức Huân

Tình huống giao thông: Đường đông xe tải và container, một chiếc xe con lọt ở giữa đang cố gắng len lỏi vượt lên về phía ngã tư để chuyển hướng. Chiếc xe con lọt vào điểm mù giữa hai xe tải bị kẹp móp. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Những chiếc xe lớn như xe tải hoặc xe container rất nhiều điểm mù. Để tránh nguy hiểm, người lái xe con cần giữ khoảng cách an toàn, không đi quá sát xe lớn và luôn đảm bảo mình nằm trong tầm nhìn của tài xế xe container.

Đặc biệt, khi không đủ khoảng cách an toàn xe con không nên vượt, nhất là khi vượt qua những chiếc xe lớn như container nhiều điểm mù, khó khăn trong việc phanh gấp xử lý tình huống bất ngờ.

Nguyên Vũ