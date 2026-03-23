Chen chân trong chợ phiên cuối tuần phố cổ Đồng Văn

Mỗi Chủ Nhật, người dân địa phương lân cận và du khách đổ đến phố cổ Đồng Văn để vui chơi ở chợ phiên. Trên con phố dài và hẹp đối diện quảng trường, các sạp hàng được bày bán giữa đường, khách nườm nượp đi hai bên.
So với chợ phiên Mèo Vạc, chợ phiên Đồng Văn hút khách du lịch hơn vì ở ngay trung tâm phố cổ. Người dân bản địa mặc trang phục truyền thống của vùng cao, lưng đeo gùi đi mua sắm, bán hàng.
Theo đại diện Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chợ phiên không chỉ diễn là hoạt động mua bán mà đã trở thành nơi giao lưu văn hóa du khách nhất định phải thử.
Nhiều quầy trong chợ, chủ hàng sử dụng tiếng Mông nên giao tiếp với khách gặp hạn chế.
Đi sâu vào trong chợ khoảng 400 m là khu chợ gia súc, chủ yếu bán bò và gà.
Theo người địa phương, trước đây đàn ông Mông hay đến chợ uống rượu say đến mức vợ phải chờ chồng tỉnh để đưa về. Hiện tượng này đến nay đã ít dần nhờ nhận thức về quyền phụ nữ được nâng cao.
Khu ẩm thực tập trung đông du khách nhất dù không quá đa dạng hàng hoá, chủ yếu gồm phở, thắng cố, mèn mén cùng một số món ăn vặt như lạp xưởng, xúc xích nướng vị ngọt.
Minh Hoàng, áo đen, đến từ Hải Phòng, nói các món ăn dù không hợp khẩu vị xong trải nghiệm đi chợ vẫn "có một không hai". Anh ấn tượng với không gian như "bếp ăn tập thể" trong khu ăn uống của chợ phiên Đồng Văn.
"Ánh sáng, làn khói mờ ảo từ các nồi nước dùng và cảnh mọi người quây quần bên nhau ăn sáng, cảm giác như đang trong một bữa tiệc đại gia đình", anh nói.
Thịt lợn được bày trên đĩa, khách đến chọn phần nào, người bán sẽ cắt phần đó.
Một quầy bán bánh hoa tam giác mạch rán trong chợ phiên. Bánh được làm từ hạt của hoa tam giác mạch. Sau khi mùa hoa kết thúc, người dân thu hoạch hạt, phơi khô rồi xay thành bột mịn để làm bánh.
Ngoài chợ phiên Đồng Văn, du khách có thể ghé qua chợ phiên Mèo Vạc trong cùng buổi sáng để trải nghiệm, khoảng cách khoảng 30 phút chạy xe.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Giang