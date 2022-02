Chen chân mua vé tham quan chùa Tam Chúc

Hà NamTại khu vực mua vé lên du thuyền tham quan thắng cảnh chùa Tam Chúc, nhiều người đợi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt.

Ngày 5/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam ghi nhận lượng khách đông nhất trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần với hơn một vạn người.

Vào hai ngày nghỉ lễ cuối cùng, cùng với việc nhiều ngôi chùa lớn ở Hà Nội chưa mở cửa trở lại, nhiều gia đình chọn du xuân tại chùa Tam Chúc.

Khu vực khai báo y tế tại chùa Tam Chúc chật kín người, trưa 5/2. Ảnh: Phạm Chiểu

11h trưa, lượng khách đổ về chùa Tam Chúc ngày một nhiều. Bãi đậu ôtô và xe máy rộng cả chục ha đã chật kín.

Tại khu vực khai báo y tế, du khách ép vào nhau chật cứng. Nhân viên chùa Tam Chúc mở loa kêu gọi mọi người làm nhanh thủ tục khai báo y tế để tránh ùn ứ. Các bình nước sát khuẩn vừa đổ đẩy đã hết nhanh chóng do lượng người sử dụng lớn.

Cách chỗ khai báo y tế khoảng 200 m, trước khu vực thủy đình chùa Tam Chúc, cả nghìn người chen chúc chờ mua vé lên du thuyền tham quan.

Sau gần một giờ đồng hồ đứng chen chân, anh Đinh Văn Nam (quê Nam Định) mua được 4 tấm vé với giá hơn một triệu đồng cho cả gia đình lên du thuyền. "Trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không nghĩ phải chờ lâu như vậy", anh Nam nói.

Lượng khách chen chúc tại khu vực thủy đình chùa Tam Chúc. Ảnh: Phạm Chiểu

Trước cảnh chen chúc và chờ đợi, nhiều người bỏ cuộc hoặc chuyển đi xe điện, số ít chọn cách đi bộ gần 6 km vào khu vực điện tam thế, chùa Ngọc.

Để vào được khu vực điện tam thế của chùa Tam Chúc, nơi đặt ba bức tượng Phật tổ được đúc bằng đồng đen nặng hơn 200 tấn, du khách có ba lựa chọn gồm: đi du thuyền trên mặt hồ nước rộng 600 ha, xe điện và xe 29 chỗ.

Theo đại diện chùa Tam Chúc, tránh tình trạng "vỡ trận", chùa huy động hơn 500 nhân viên phục vụ khách tham quan. Hàng trăm xe điện cùng 20 xe 29 chỗ được điều động, tăng cường để đưa khách từ bên trong chùa ra cổng và ngược lại. 22 thuyền công suất lớn và 60 thuyền nhỏ phục vụ di chuyển qua hồ khi vào khu chùa chính.

Khu vực bán vé lên du thuyền. Ảnh: Phạm Chiểu

Trước đó, từ mùng 2 tới mùng 4 Tết Nhâm Dần, chùa Tam Chúc cũng đón hơn một vạn lượt khách tham quan. Đây là con số khiêm tốn so với thời điểm trước khi Covid-19 bùng phát mạnh. Trong dịp đầu năm 2021, ngày cao điểm chùa Tam Chúc đón 5 vạn du khách và từng có thời điểm phải tạm đóng cửa do không bảo đảm an toàn chống dịch.

Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Khu du lịch tâm linh này có tổng diện tích gần 5.000 ha, gồm hồ nước rộng 1.000 ha, núi rừng tự nhiên 3.000 ha, các thung lũng 1.000 ha.

Phạm Chiểu