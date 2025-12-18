Chém vỡ đầu bạn vì bị chê 'chưa có vợ'

Hà TĩnhĐoàn Trung Thế cầm dao chém anh Đoàn Văn Hồ do bị nạn nhân đâm xe vào người và khiêu khích việc đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Thế, 40 tuổi, trú xã Đức Minh, bị khởi tố, tạm giam về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 134, 304 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thế tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Theo điều tra, khoảng 21h20 ngày 7/8, Thế cùng một số người bạn đang ngồi uống nước tại nhà hàng xóm ở thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh thì Hồ lái xe máy chạy từ ngoài vào, cố tình va nhẹ vào nơi Thế đang ngồi.

Thế bực tức hỏi: "Sao mà tông giữa người vậy, lỡ phanh xe hỏng thì sao".

Lúc ngồi xuống nói chuyện, Hồ nhận được điện thoại của vợ hỏi "đã về chưa". Trả lời xong, Hồ quay lại nói với Thế: "Tao đang có vợ con chăm sóc, chứ mày có vợ con đâu mà lo". Sau đó, Hồ tiếp tục trêu Thế đã lớn tuổi rồi nhưng chưa lập gia đình. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, to tiếng.

Trong lúc tranh cãi, Hồ đứng dậy đấm vào mặt Thế khiến anh này ngã ngửa ra sau. Vùng dậy đấm đáp trả không trúng, Thế lấy một thanh sắt tấn công lại nhưng được mọi người can ngăn. Cả hai sau đó ra về.

Nhà chức trách cáo buộc, về tới nhà, do chưa hết bức xúc Thế cầm dao đi tới nhà Hồ "nói chuyện". Thấy Hồ đang đứng trước sân, Thế chém nhiều nhát vào đầu và cổ gây tổn hại sức khỏe 8%. Trong lúc chống trả, Hồ cũng đánh Thế gây thương tích 1%.

Đức Hùng