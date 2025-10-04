Chém trọng thương anh của người tình vì bị ép nhậu

An GiangĐòi dừng cuộc nhậu nhưng người tình và anh của cô không chấp nhận, chửi mắng, nên Phạm Tuấn Đức, 29 tuổi, đã chém trọng thương anh này rồi bỏ trốn.

Ngày 4/10, Đức bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Giết người.

Phạm Tuấn Đức đến công an đầu thú sau khi chém trọng thương anh vợ hờ. Ảnh: Dương Đông

Theo điều tra, tháng 3, Đức chấp hành xong án tù về tội Trộm cắp tài sản, từ quê Thanh Hóa đến xã An Biên, tỉnh An Giang làm thuê. Tại đây, Đức quen và chung sống như vợ chồng với Hồng, 17 tuổi.

Khuya 22/9, Đức nhậu tại nhà người thân của vợ hờ. Rạng sáng hôm sau, Đức nghỉ nhậu nhưng các anh của Hồng không đồng ý. Thiếu nữ cũng cho rằng Đức không tôn trọng gia đình mình nên lớn tiếng mắng.

Đức đánh vợ hờ, bị Hồng dùng dao tự chế dọa chém. Đôi nhân tình tiếp tục lời qua tiếng lại. Người anh 25 tuổi của Hồng bênh em, xô xát với Đức.

Đức nhặt con dao của Hồng chém anh này trọng thương. Gây án xong, anh ta bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, đã qua nguy kịch.

Sau khi được vận động, Đức đến công an đầu thú.

Ngọc Tài - Dương Đông

* Tên thiếu nữ đã thay đổi.